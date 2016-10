Her er innlegget Sophie Elise slettet

Sophie Elise Isachsen (21) følte seg truet, og fjernet et blogginnlegg om Mannegruppa Ottar. Her kan du lese hele teksten.

Debatten raser rundt Facebook-gruppen Mannegruppa Ottar, med den berømte bloggeren som skyteskive for mange av gruppens medlemmer.

I såpass stor grad at hun tirsdag kveld valgte å ta bort et innlegg hun postet kun noen timer tidligere.

– Vi tok en vurdering, etter å ha rådført oss med politiet, om å ta ned blogginnlegget, sier Isachsens manager Marte Schei.

– Ikke fordi innholdet er noe Sophie Elise ikke kunne stå for, men fordi vi merket en klar økning i temperaturen på tilbakemeldingene.

Ville ikke anbefalt sletting



Egil Jørgen Brekke, sjef for felles kriminalseksjon ved Oslo Politidistrikt, har lest innlegget som ble fjernet.

Han kan ikke se at noen kan føle seg direkte uthengt som følge av innholdet. Han ville heller ikke anmodet Isachsen om å slette posten.

– Jeg kan ikke politifaglig se at det er noe som tilsier at man ville råde noen til å ta vekk dette innlegget i forhold til sikkerhetsspørsmål, sier Brekke.

Manager Marte Schei utdyper hvorfor Isachsen gikk til et sjeldent tilfelle av selvsensur:

– Frem til da kom tilbakemeldingene primært i form av ufin omtale av Sophie Elise. Men etter dette innlegget kom det konkrete trusler – opplysninger om hvor hun bor og steder hun skal jobbe, med oppfordringer til voldsutøvelse, forteller Schei.

– Da følte vi det var riktig å fjerne innlegget, simpelthen for å dempe konfliktnivået.

Stolt av innlegget



Nå som debatten om Mannegruppa Ottar er blitt så omfattende, ser Sophie Elise-leiren annerledes på det.

– Nå føles det riktig å gjøre det kjent hva Sophie Elise faktisk skrev, for det er det åpenbart mange som lurer på, sier Schei.

– Sophie Elise er stolt av innlegget, og henger ikke ut noen enkeltpersoner der. Dette er betraktninger som fortjener å bli lest, og som hører med i debatten om Mannegruppa Ottar.

Her er Sophie Elises innlegg fra tirsdag kveld:

«OM HUN FØRST VELGER Å SUGE PIKK SÅ ER DET HENNES EGEN FEIL

Jeg vet ikke hva jeg skal si lengre. Jeg er sliten og lei av dette styret, og jeg blir så oppgitt for det føles som å diskutere med en vegg.

Nå får jeg trusler en gang hvert tiende minutt på innboks fordi jeg tydeligvis har gjort slik at Mannegruppa Ottar (heretter kalt MGO) ikke får donere penger til krefsaken. Det har jeg så klart ikke gjort! Jeg har ikke vært i kontakt med kreftforeningen en eneste gang, så dette skyldes ikke meg. Men det kan tenke seg til at det skyldes at flere av kommentarene på donasjonssiden lyder som følger: «kreft suger like mye som Sophie Elise», «Mer kuk til bloggerne», «Små mus blir fort store mus en gang» - det har kanskje ikke falt noen inn at SLIKE holdninger gjør at man ikke får donere penger, fordi en seriøs organisasjon ikke vil assosieres med slike meninger?

Jeg er 100% prosent klar over at gruppa i utgangspunktet er ment for humor. Jeg er også 100% klar over at ikke alle medlemmene der er kjipe mennesker. Men dessverre er det ofte kjipe mennesker som skriker høyest. Dessverre er det ikke alle som tåler at vi kvinner kommer oss ut av kjøkkenet en gang i blant og rekker opp hånda i timen. Dessverre er det ikke alle som tåler at kvinner også har en stemme i samfunnet.

Still deg selv et spørsmål, som mann, og eventuelt enig i holdningene som har blitt spredt i MGO: Om du hadde en datter som hadde sex med kjæresten sin som hun elsket og stolte på, og han filmet dette og postet det over hele internett.. Ville du da ha skrevet ut "jaja om hun først velger å suge pikk så er det hennes egen feil?". For det er slike holdninger jeg blir møtt med.

Ja, jeg kler meg kanskje som den største hora i denne verden, jeg er kanskje en idiot, jeg har kanskje vært så uheldig å suge feil pikk slik at bilder av meg ble spredt på nettet, jeg har kanskje ikke utdannelse og jeg har kanskje ikke helt rent mel i posen, jeg heller.

Men uansett hvor horete, idotisk, knulledukke, fitte og hva faen jeg nå enn er, så er jeg i det minste oppegående nok til å forstå følgende- om det er så viktig å donere penger så er det absolutt ikke slik at løpet er kjørt! Hele MGO kan gi penger, en og en, PRIVAT! Hele landet kan faktisk gi penger! Der, problemet er løst! Det kan man gjøre her.

Det er helt SYKT at barnekreft skal bli dratt inn i dette, og jeg blir kvalm, sliten og lei meg. Det er så fucked up at det er noe jeg skal måtte ha på samvittigheten! Jeg har blitt hengt ut på MGO (av ENKELTE medlemmer, ikke alle, men svært mange!) siden Januar i år. Jeg har grått, jeg har vært redd, jeg har fått trusler, det har blitt lagt ut seksuelle bilder av meg, nedverdigende kommentarer, jeg har blitt truet på livet igjen, jeg anmeldte uten at noe skjedde, jeg ble hengt ut med jevne mellomrom i 10 måneder (!!!) før jeg selv tok til motsvar og la ut et par navn. Da ble jeg truet, igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Nå er jeg så hatet i den gruppa at de prøver å starte et "kupp" mot at jeg skal vinne årets blogger, og i TILLEGG får jeg nå skylden for barnekreft-saken. Hvorfor skal en gruppe hvor medlemmer truer 13-åringer og skylder på et par øl, spøker med incest og legger ut adressen min slik at folk kan true meg få noe som helst slags støtte?

Man kan ikke kjøpe seg god samvittighet. Punktum.»