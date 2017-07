Bloggere tok avstand fra dyretesting - reklamerer for «nei-merker»

Sophie Elise, Caroline Berg Eriksen, Sofie Kvelland og Kristina Andersen har alle skrevet engasjert mot dyretesting av sminke, for så å ta reklameoppdrag fra merker dyrevernorganisasjoner advarer mot.

Flere profilerte bloggere har alle tatt avstand fra dyretesting på bloggen, for senere å reklamere for Max Factor.

Det kjente sminkemerket er på flere dyrevernorganisasjoners lister over merker der produktene kan testes på dyr, blant annet Dyrevernalliansens liste.

Påbudt å dyreteste

I 2012, ett år før det ble ulovlig å importere og selge dyretestet kosmetikk til EU og EØS, skrev Sophie Elise på sin blogg at hun aldri ville kjøpt eller skrevet produktomtale om merker der produktene testes på dyr.

Ett av merkene hun listet opp som dyretestet var Max Factor.

Men det siste året har bloggeren flere ganger reklamert for nettopp Max Factor.

TOPPBLOGGER: Sophie Elise Isachsen (22) er blant Norges største bloggere. Foto: ERLEND DAAE

Årsaken til at merket er på dyrevernorganisasjonenes lister over merker som ikke holder seg unna dyretesting, er at Max Factor-produktene i Kina testes på dyr. Dersom produktene skal selges i Kina er det påbudt å dyreteste dem.

Fikk applaus: Bussjåfør reddet andefamilie

Derfor velger en rekke merker ikke å selge videre til landet. Max Factor er ett av merkene som velger å fortsette salget av sine produkter i Kina.

Representant for Max Factor Norge, Mette Vesterkjær, bekrefter at det skjer dyretesting med Max Factor-produktene i Kina, men ikke av firmaet selv.

Valgte å reklamere

Sophie Elise skriver gjennom sin manager, Marte Schei, at hun er en bevisst forbruker.

– Jeg har handlet i god tro om at etter endret lov i 2013 så er ingen nye produkter på det norske markedet dyretestet. Jeg synes lovendringen er positiv og tar kosmetikkbransjen i riktig retning, skriver Isachsen.

Bloggeren svarer ikke på om dette kan ødelegge troverdigheten hennes blant leserne.

Lamadrama: Har du sett lamaene Reidar og Bjarne?

Caroline Berg Eriksen har valgt å reklamere for MAC Cosmetics, som også står oppført på «nei-listene» av samme årsak som Max Factor. Hun har ikke besvart VGs henvendelser, men svarer på kritikken i eget kommentarfelt:

«Det er synd at Kina fortsatt tvinger selskaper til å teste, og håper selvsagt at de en gang i fremtiden endrer det, men jeg synes det er urimelig å kreve at et selskap skal trekke seg ut i fra et så stort marked som Kina pga. det. Da håper jeg heller at disse selskapene forsøker å påvirke myndighetene på andre måter.»

Unik turkamerat: Reven Ayla har forsvunnet

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra MAC Cosmetics, men på sine hjemmesider skriver selskapet følgende:

«Mac tester ikke på dyr og vi ber aldri andre om å teste for oss. Hvis en offentlig myndighet krever testing på dyr som et sikkerhetstiltak, kan vi gjøre unntak.»

Unntaket de viser til beskrives på hjemmesiden med henvisning til Kina:



«Dette betyr at før vi kan importere noen av produktene våre til Kina, kan kinesiske myndigheter gjennomføre dyretesting av produktene våre eller av ingredienser i disse, i landets godkjente laboratorier.»

Katteaids: Katten Gilbert døde

Føler seg lurt

Deres bloggkolleger Kristina Andersen og Sofie Kvelland har også reklamert for Max Factor.

POPULÆR: Sofie Kvelland (20) styrer moteblogg og har over 80.000 følgere på Instagram. Foto: PRIVAT/Blogg

Sofie Kvelland (20) sier det har været vrient å finne ut hvilke produkter som blir dyretestet og ikke.

– Jeg var usikker på om jeg kunne stå modell for Max Factor ettersom jeg trodde de testet på dyr. Før samarbeidet forsikret de meg om at ingen av produktene var testet på dyr. Dette trodde jeg selvfølgelig på, sier Kvelland.

Hun forteller at flere ansatte i butikker har gitt henne feile opplysninger om merkevarene.

– Jeg kunne aldri kjøpt fra et merke der jeg bevisst vet at noen av produktene testes på dyr, sier hun.

Kristina Andersen har ikke svart på VGs gjentatte henvendelser om saken.

Slenger seg på: Australia forbyr dyretesting

Svarer på kritikken



Mette Vesterkjær i Max Factor har følgende svar på kritikken fra dyrevernorganisasjonene på bakgrunn av at de selger sine produkter i Kina:

– Vi mener Max Factor er tydelige i sin motstand mot dyretesting gjennom sin mangeårige innsats for å avskaffe dette helt. Vi beklager at dyrevernorganisasjonene ikke anerkjenner arbeidet som nedlegges på dette feltet, sier hun.

Vesterkjær uttaler at merket er sterkt imot dyretesting og «bruker store summer hvert år til forskning for å finne alternative testmetoder for markeder som Kina.»



– Det endelige målet er å eliminere dyreforsøk helt, og de jobber hardt for å få aksept for alternative metoder, sier hun.

Nysgjerrig?: Så mange dyr spiser du i løpet av livet

Når VG legger frem svaret fra Max Factor til Sofie Kvelland, sier hun at hun ikke forstår argumentet.

– Mange merker klarer seg helt fint uten å selge til Kina. Man skulle tro at ved å boikotte Kina vil landet gi etter, sier Kvelland.

– Hva er kommentaren deres til det Sofie Kvelland sier, Vesterkjær?

PROBLEMATISK: Siri Martinsen er leder og veterinær for NOAH. Bente Isefjær / NOAH

– Vi noterer oss bloggerens synspunkt og vil ta dette videre med merkevareeier som ser dette temaet som svært viktig. Ingredienser og produkter testes fordi de skal være trygge for mennesker. Max Factor tester ikke på dyr, verken ingredienser eller ferdigprodukt. Max Factors eiere er verdensledende på å forske frem alternative testmetoder med det som formål å avskaffe dyreforsøk helt, og de jobber hardt for og få aksept for alternative metoder.

Pappeske i solsteken: Inni lå en katteunge

Siri Martinsen, leder og veterinær for NOAH, mener det er problematisk at ingen sjekker hvorvidt firmaene faktisk ikke dyretester.

– Vi har henvendt oss til Mattilsynet som har ansvar for at kosmetikkselgere/produsenter følger regelverket, men hittil har ikke Mattilsynet villet sjekke om regelverket for dyretesting følges.

Mattilsynet på sin side, har ikke muligheten til å kommentere den konkrete henvendelsen.

– På grunn av ferieavvikling er det dessverre ikke noen som kan kommentere den konkrete saken til NOAH per dags dato, sier representant for Mattilsynet, Ole Fjetland.