Arbeiderparti-topp: – Politiet har sviktet Sophie Elise

Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann mener vi har et demokratisk problem når politiet råder bloggeren til å fjerne innlegg.

Tirsdag kveld fjernet Sophie Elise Isachsen (21) et blogginnlegg om Mannegruppa Ottar, etter råd fra politiet.

Onsdag kveld publiserte VG hele innlegget.

Politiets råd til den sjikanerte bloggeren har vakt sterke reaksjoner.

På bloggen Tarapi skriver den erfarne journalisten Lene Wikander:

«Jeg driter fullstendig i hva slags trusselvurdering politiet har lagt til grunn for å råde Sophie Elise til å ta ned det blogginnlegget. Er det virkelig så stor grunn til bekymring over at hun skal komme til skade, burde de jo stilt med full politibeskyttelse fremfor å kneble henne.»

BEKYMRET FOR DEMOKRATIET: Arbeiderpartiets Arild Grande. Foto: NTB SCANPIX

Arild Grande er Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann og sitter i Stortingets familie- og kulturkomité.

Han forlanger en forklaring på hvorfor politiet ga Isachsen råd om å slette innlegget.

– Står maktesløse



– Sjikane og trusler på nett er et økende problem, og dessverre er det ofte kvinner som blir forsøkt kneblet. Jeg synes politiet har sviktet Sophie Elise i sine vurderinger, sier Grande.

– Folk som deltar i debatter og den offentlige samtale fortjener samfunnets beskyttelse. Ved å oppfordre henne til å fjerne innlegget viser politiet at vi står maktesløse overfor slike angrep.

FORSVARER RÅDET: Egil Jørgen Brekke ved Oslo Politidistrikt. Foto: FREDRIK SOLSTAD

Grande synes politiet med dette sender et uheldig signal til alle som våger å delta i debatter eller vurderer å delta.

– Hvis politiet bøyer av for dette fremfor å gi effektiv og god beskyttelse er jeg redd flere vil vegre seg fra å delta i debatter. Da vil vi stå overfor et demokratisk problem.

Vanskelig terreng



Egil Jørgen Brekke, sjef for felles kriminalseksjon ved Oslo Politidistrikt, sa til VG tirsdag at han ikke kunne se at Isachsens innlegg inneholdt noe som skulle tilsi at det burde fjernes.

Han forsvarer likevel kriminalvaktens reaksjon tirsdag kveld.

REFSER POLITIET: Lene Wikander. Foto: TARAPI.NO

– Man må jo gjøre en vurdering på de opplysninger man får i situasjonen der og da, sier Brekke.

– Det er vanskelig å si om det var en feilvurdering. Jeg vet ikke om vedkommende som ga rådet leste innlegget, men det kan være lett å si at man kan fjerne et innlegg for å dempe konfliktnivået.

Brekke understreker at dette er et vanskelig terreng for politiet å manøvrere i.

– Vi opererer i landskapet mellom hva som er hensiktsmessig for at man ikke skal få sin egen sikkerhet truet, og det faktum at ytringsfriheten blir truet om man til enhver tid skal ta den typen hensyn.

ANMELDER: Sophie Elise Isachsen har varslet at hun vil anmelde Mannegruppa Ottar-medlemmer som har sjikanert henne. Foto: KLAUDIA LECH

Videre påpeker politisjefen at dette var en enkeltstående hendelse.

– Det er ikke alltid politiet klarer å gi optimale råd der og da, sett i forhold til alle politiske vinklinger man kan komme med i ettertid. Samtidig er ikke dette et råd som har kommet fra politiet generelt, men fra den tjenestemannen eller -kvinnen Isachsens manager snakket med.

Forsvarer politiet



På bloggen sin skrev Isachsen at hun var overrasket over rådet hun fikk fra politiet.

«Hvilken forskjell det gjør at innlegget nå er nede forstår jeg ikke, og jeg blir litt sint for at det måtte bli tatt ned, men samtidig forstår jeg det og jeg vil jo ikke at noe farlig skal skje», meldte hun onsdag morgen.

Sophie Elise Isachsens manager Marte Schei tar like fullt politiet i forsvar.

– Vi opplever ikke at politet har sviktet Sophie Elise, tvert i mot, sier hun.

Schei påpeker at det var hun og bloggeren som selv valgte å følge politiets råd, og at politiet hele veien vært en verdsatt ressurs i den «kollektive lynsjingen» Isachsen har blitt utsatt for.

– Når saken nå anmeldes får vi håpe de rette instanser plasserer ansvar der hvor ansvar bør ligge, sier manageren.