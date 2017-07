Se kjendisenes sommerbilder

Har du passet på å poste imponerende bilder fra ferien? Det har kjendisene! Se dem her.

– Bare chilling, bading og masse mat!

Slik oppsummerer TV2-profil Ida Fladen sin ferietur til Korcula i Kroatia, hvor hun og en håndfull venninner leide et hus og ga saltvannet ett og annet å tenke på.

Fladen er en flittig instagrammer, og har for vane å dele mange badeblinkskudd.

For eksempel dette:

– Foruten et lite lårplask og en dott i øret gikk landingen bra, forteller Fladen.

Se flere kjendisers sommerblinkskudd her:

Det kan være litt vanskelig å se hvorvidt mangemillionær Kygo er på jobb eller ferie på noen av bildene han poster, men her ser det ut til å være en fristund.

«Skam»-stjerne Josefine Pettersen fikk kjæresten til å knipse dette øyeblikket.

Aqua-paret Lene Nystrøm og Søren Rasted kunngjorde nylig at de skiller lag, men får ros for håndtering av bruddet etter at de postet dette bildet fra Bornholm.

Ari Behn har også fått mye omtale for et brudd i det siste. Her med en hilsen fra det buddhistiske Kinkakuji-tempelet i Kyoto, Japan.

Mia Gundersen, også hun relativt nysingel, har på sin side satt kursen mot Miami i sommer.

Bjørn Eidsvåg har en noe mer rotnorsk tilnærming til sommerferien.

Blogger Kristine Ullebø holder det også norsk, i Nordmarka.

Cecilia Brækhus kjører maritim stil.

Ferieklassikeren «søskenflokk stuet sammen i baksetet» holdes i hevd i stilisert utgave av Aurora Aksnes og storesøstrene Viktoria (t.h.) og Miranda.

«Slapp helt av. Nå skal han far grille», melder Stian «Staysman» Thorbjørnsen fra hjemtraktene i Fredrikstad.

Slik ferierer en erfaren modell! Kathrine Sørland viser god flyt på Mallorca.

Eva Weel Skram, ektemannen Thomas Stenersen og sønnen William setter sikkerhet først når de skal til sjøs.

Det våte element og god stemning er ikke uvanlig for rapperne OnklP og Jaa9, her med crewet sitt på Livestock-festivalen i Alvdal.

Man forventer et visst nivå på feriebilder fra den tungt meritterte fotografen og videoregissøren Reinert K. «Ray Kay» Olsen, og her er det han byr på fra Positano i Italia.

Det ble danmarkstur på nylig «frikjente» Nicolai Cleve Broch og kona Heidi Gjermundsen Broch.

Anne Rimmen ser også ut til å synes det er deilig å være norsk hos naboene i sør.

Den som trodde at Guri Solberg sluntrer unna med yogaen i ferien, må etter alt å dømme tro om igjen.

Og Stian Blipp? Han viser sine beste Tarzan-triks på den karibiske øyen Aruba.

«Gjenforent med datter og mutterns Crocs, da kan bare øspøsregnet komme. Vi klarer oss», melder Jenny Skavlan, og minner oss om at sol og bading ikke er alt her i livet.