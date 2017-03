Ben Stiller samlet inn mer enn ti millioner kroner- sammen med Jérôme Jarre og Casey Neistat

Pengene går til mat i sultrammede Somalia. Nå har de skaffet fly til transport også.

På litt over ett døgn har skuespillerstjernen Ben Stiller sammen med sosiale medier-stjernene Jérôme Jarre, Juanpa Zurita og Casey Neistat samlet inn mer enn 1,5 millioner dollar (mer enn 10,3 millioner kroner), ifølge innsamlingssiden. Pengene går til å sende mat til sultrammede Somalia.

Ben Stiller er kjent fra blant annet filmer som «Zoolander» og «Alle elsker Mary».

«Full gjennomsiktighet»

«Det vi ønsker å gjøre sammen med deg er det ingen som har gjort før», skriver de på kampanjesiden. «Vi lover deg full gjennomsiktighet ... Du får vite hvor hver eneste dollar går og alle oppturene og nedturene i misjonen vår.»

«Så lykkelig fordi vi har et fly som går til Somalia!!! Vi trenger din hjelp mer enn noen gang for å kjøpe maten!!!», skriver Stiller på Instagram.

Snapchat-stjerne bak alt

Det var den franske superstjernen, med mange millioner følgere på Vine og Snapchat, Jérôme Jarre, som satte i gang innsamlingen etter han leste om sultproblemene på Afrikas horn.

Tørken i Somalia har ført til en historisk hungersnød som påvirker minst fem millioner mennesker. I begynnelsen av mars døde 110 personer fra samme region ifølge landets statsminister.

Allerede nå lider 363.000 barn av underernæring. 71.000 av dem er alvorlige tilfeller, og FN anslår at 50.000 barn er i ferd med å dø av sult.

Tallet kan, ifølge NTB, øke til 944.000 tilfeller, der 185.000 av dem er alvorlige, i løpet av året.

Jarre startet bevegelsen Love Army For Somalia (Kjærlighetsarmé for Somalia) med håp om at press gjennom sosiale medier kunne overbevise Turkish Airlines, det eneste selskapet som flyr til det afrikanske landet, til å bruke ett fly for å sende en forsendelse med hjelp og mat, «for umiddelbar hjelp».

Flyselskap stiller opp

Ben Stiller fikk vite om innsamlingsaksjonen siden han kjenner Jarre fra da de jobbet sammen i Zoolander 2. Filmstjernen delte det videre på Twitter.

«Hvis du har to minutter og 20 sekunder, sjekk ut dette», skrev Stiller på Twitter og delte en videosnutt der han snakker om nøden i Somalia.

Turkish Airlines har nå sagt seg villig til å bruke et fly som vil frakte 60 tonn med mat til Somalia den 27. mars. De har også godkjent at Love Army for Somalia frakter beholdere med mat med kommersielle flyginger, til hungersnøden slipper taket.

«Vi (hjerte) Somalia. Vi tar kallet om denne meningsfulle flygingen», skriver Turkish Airlines på Twitter.

