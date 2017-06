Dømt Playboy-modell søker dekning hjemme hos mamma

Dani Mathers (30) er på felgen i kjølvannet av Snapchat-skandalen. Nå snakker hun ut.

Playboy-modellen ble i forrige uke dømt til samfunnsstraff etter at hun sammen med en spydig kommentar delte bilde av en 71-år gammel kvinne i en fellesdusj i Los Angeles til alle sine følgere på bildedelingstjenesten.

Hun la seg langflat i retten og innrømmet skyld. Dermed slapp hun fengsel.

– Å gjemme meg bort i huset til moren min i en alder av 30 år, på grunn av noe jeg har gjort, føles som et lavmål, sier Mathers i et nytt TV-intervju med ABC News.

– Jeg har mistet privatlivet mitt etter at jeg først tok privatlivet fra en annen, legger hun til og forteller at hun er omgitt av paparazzifotografer.

TRIUMF: Dani Mathers på Playboy-kåring i 2015. Foto: Reuters

Drapstrusler

Mathers, som i 2015 ble kåret til Playmate of The Year, hevder hun er blitt truet på livet etter hendelsen som stammer fra i fjor sommer. Det tok nemlig ikke lang tid fra Mathers postet bildet av den intetanende kvinnen i treningsgarderoben i juli i fjor, før hun fikk «hele verden» mot seg.

Ikke minst fikk kommentaren om kvinnens kropp, omverdenen til å se rødt:

«Kan ikke dette være usett for meg, så skal det ikke være det for deg heller», skrev Mathers og postet samtidig et bilde av seg selv hvor hun stirret måpende inn i kamera.

Mistet jobben

Det hjalp lite at 30-åringen etterpå unnskyldte seg og fjernet bildet. Hun mistet jobben i helsestudioet, hvor hun jobbet. Ikke nok med det – de nektet henne adgang etter hendelsen. En rekke andre treningssentre gjorde det samme. I tillegg ble hun suspendert fra jobben som medprogramleder for et radioshow. Og politiet startet etterforskning.

BRÅSTOPP: Dani Mathers før karrieren strandet. Foto: Charley Gallay , AFP

I «snakke ut»-intervjuet forteller Mathers at hun rett og slett ikke tenkte seg om. Hun hevder også at bildet egentlig var ment for kun én venn og ikke alle følgerne.

– Jeg hadde ingen intensjoner om å bryte loven. Jeg vet forskjell på rett og galt, men jeg valgte galt sier den dømte kvinnen, som håper på tilgivelse fra 71-åringen hun spredte bilde av.

– Det var ikke meningen å såre henne eller latterliggjøre henne. Jeg håper hun kan gå videre i livet. Jeg forventer ikke at hun skal glemme det, eller at hun skal like meg. Men jeg ber om at hun tilgir meg.

Ikke møttes

Politiet sporet opp 71-åringen ikke lenger etter spredningen av bildet, og hun ønsket å stille Mathers til ansvar. Kvinnen har ikke ønsket å stå frem med sin historie.

Mathers sier i TV-intervjuet at hun ikke har «fått anledning til å møte kvinnen».

Mathers starter med samfunnstjenesten neste uke. Hun sier også at hun er lettet over å slippe unnna med å vaske gater og graffiti fremfor å måtte sone 45 dager bak murene – som skal ha vært alternativet.

