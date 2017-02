Slik har du ikke sett «Skam»-Noora før

TRONDHEIM (VG) Josefine Frida Pettersen (20) har fans verden over etter «Skam», men blir ikke høy på pæra av oppmerksomheten.

Nå skal 20-åringen gi fansen en leksjon i trønderrock fra teaterscenen 80 kvelder på rad.

– Jeg har hørt det kommer noen grupper fra Sverige og Danmark. Det er veldig koselig, men jeg vet ikke om de tar trønderreferansene, ler Josefine Frida Pettersen.

VG møter henne på Trøndelag Teater i Trondheim hvor hun for tiden forbereder seg på sin teaterdebut foran et stort publikum. Som emojenta Samantha Fox i musikalen «Robin Hood Rai Rai i Sherwoodskogen», en trøndervariant av klassikeren.

– Den er stappfull av trøndermusikk og referanser. Hvis de kommer for å se meg og ikke har noe forhold til det kan det nok bli stille i det hjørnet. Men jeg klager ikke, herregud det er gøy!

Det siste året har vært et vanvittig eventyr for 20-åringen. «Skam» tok først av i Norge før det i høst også spredte seg verden over. Twitter er full av «Skam»-meldinger på alle verdens språk, og ungjenta har utrolige 800.000 følgere på Instagram, ti ganger som en av landets mest profilerte skuespillere, Aksel Hennie.

– Det har vært veldig bra, jeg har fått bo i Trondheim som er en veldig fin by, og det har skjedd mye karrieremessig.

– Hvordan har du merket at ting tar av?

– På sosiale medier. Man får meldinger, folk legger ut bilder av en og sender ting. Det er koselig det, sier hun beskjedent.

Noora-rollen fikk enorm påvirkningskraft på unge jenter, samtidig som skuespilleren bak ble helt skjermet av NRK. Det finnes ikke mange intervjuer med Pettersen, selv om hun var et av fjorårets mest omtalte navn.

20-åringen selv ble dermed veldig forbundet med rollen.

STOR INTERESSE: Musikalen «Robin Hood Rai-Rai i Sherwoodskogen» er snart utsolgt. Josefine Frida Pettersen gjør sin scenedebut i stykket. Foto: Kristian Helgesen , VG

– Jeg har ikke noe problem med det, jeg skjønner det hvis man forbinder et menneske med noe. Det var ingen byrde å bære, og jeg klager ikke på å bli forbundet med Noora. Men nå gjør jeg noe helt annet, sier skuespilleren, som ikke er veldig interessert i å snakke særlig om «Skam», som får sin sesong fire i vår.

Tilbakemeldingene fra fansen har bare vært positive, sier skuespilleren

– Jeg har aldri fått noe «hate». Faktisk. Det er veldig koselig det. Men sosiale medier er sosiale medier, folk setter seg ikke ned for å utdype hva de tenker om deg. De liker bildet ditt liksom.

– Blir du høy på pæra av slikt?

– Nei, herregud, det er bare bilder. Jeg er ikke så innmari spennende på Instagram selv, men folk får bare følge altså.

Josefine ble kastet i det som skuespiller, og debuterer på teaterscenen mange år tidligere enn andre kan drømme om. Hun sier hun gjerne tar skuespillerutdanning, men vil ikke gi slipp på det hun har nå.

– Hvis det kommer et prosjekt etter teatret som jeg ikke klarer å legge fra meg kommer jeg nok heller til å gjøre det enn å hoppe på skuespillerutdanning. Jeg vil gjerne, men jeg føler meg ikke klar til å ta en pause fra å jobbe. Jeg trives aller best med å jobbe.

I musikalen på Trøndelag Teater fremfører hun også flere sanger, ikke helt bortebane for 20-åringen.

– Jeg har hatt klassisk trening i sang. Jeg drev egentlig med opera i noen år. Og vi har sangpedagog her også, en gang i uken, sier Josefine.

– Hvordan blir det å spille for full sal hver kveld med alles øyne rettet mot deg sammenlignet med å spille TV-serie?

– Man får en reaksjon med en gang. Men samtidig, på skjermen er det der for alltid, og alle kan sitte og se på deg når de vil. Hvis jeg synes jeg har gjort en dårlig scene, må den ligge der for evig. Hvis jeg gjør det dårlig her, så varte det en time, og så kan jeg prøve å gjøre det bedre i morgen. Men så klart jeg er nervøs, herregud. Men det håper jeg alle er, ellers er det noe gæærnt. Sommerfugler i magen-nervøs, ikke sceneskrekk-nervøs.

– Hvordan er ditt forhold til trønderrock?

– Det har jeg et veldig godt forhold til. Aill har væl det? svarer Buskerud-jenta og skifter over til kav trøndersk.

– Det er en fantastisk genre. Vi kan parodiere det samtidig som det er med stor kjærlighet. Det er det vi gjør her.

– Hva er favoritten?

– Jeg er veldig glad i D.D.E! Jeg så dem live i jula, det var kos, god stemning!

Trøndelag Teaters presseansvarlige Sissel Grønlie sier de har gjort litt for å beskytte Josefine nå som hun debuterer på teaterscenen.

– Vi har med vilje ikke fremhevet Josefine, hun er blant annet ikke avbildet på plakaten, og skal ikke stå lengst frem på scenen eller spille hovedrollen. Det er for at hun skal få lov til å være en del av ensemblet, og at hun må få lov til å utvikle seg litt.

