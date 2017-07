Slutt mellom Iben Akerlie og Jakob Oftebro

I Costume forteller Iben Akerlie at det er slutt mellom henne og skuespiller-kjæresten.

I 2012 spilte Akerlie (29) og Oftebro (31) kjærestepar i Knut Hamsuns «Victoria». To år senere bekreftet de at de var et par. I månedens nummer av Costume forteller Akerlie at det nå er slutt mellom henne og Oftebro.

«Ja, det er slutt med Jakob Oftebro. Ja, de er fortsatt venner. Ja, livet går videre. Og ja, de har det begge bra etter bruddet», skriver motemagasinet.

Mer ønsker ikke Akerlie å si om den saken.

– Jeg vil ikke snakke om det, det er ekstremt personlig og jeg vil være et selvstendig menneske, sier hun til Costume.

Det tidligere paret spilte i humorserien «Hæsjtægg» i 2015, og har hver for seg hatt store roller i filmverdenen. Akerlie kan skilte med rolle i blant annet «Mammon», og er nå aktuell med en rolle i filmen «Rett Vest»

Akerlie ga i 2016 ut boken «Lars er LOL», som vant Ark barnebokpris og fikk terningkast 6 i VG. Nå jobber hun på filmmanuset, i tillegg til å skrive manus til en ny bok.

Oftebro hadde i 2012 en rolle i Oscar-nominerte «Kon Tiki», og har vært å se i den populære serien «Unge Lovende».

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Akerlie eller Oftebro tirsdag morgen.