Michael Nyqvist begravet i dag

Den svenske skuespilleren ble begravet fredag. Han døde av kreft 27. juni.

Michael Nyqvist ble tatt farvel med av familie, venner og kolleger i Katarina kirke i Stockholm fredag, skriver Aftonbladet.

«Millennium»-trilogien-skuespilleren døde bare 56 år gammel av lungekreft.

Bakgrunn: Skuespiller Michael Nyqvist er død

Datteren Ellen Nyqvists siste hilsen til faren var et svart/hvitt-portrett hun hadde malt av han, som prydet forsiden på begravelsesprogrammet. Baksiden var dekket med Michael Nyqvists egne ord: «Jeg ser på timeviseren, minuttviseren som en sommerfugl. Sekundviseren i april. Her og der».

Ifølge Expressen var kirken fullsatt, og det ble en tårevåt avskjed med den kjære skuespilleren.

– Det er et mirakel at han som ikke hadde noen familie da han ble født, siden fikk en så stor familie, sa sogneprest Olle Carlsson, og viser til at skuespilleren var adoptert.

Han forteller videre at skuespilleren døde i armene til sin kone, Catharina.

Før skuespilleren gikk bort etterlot han seg sine siste ord til agenten sin. De var dedisert til konen og barna Ellen og Arthur:

«Jeg kløv på toget.

Der satt dere i den vakreste kupeen.

Ellen Arthur Catharina.

Jeg ville ikke slippe billetten min

Nå sees vi ved neste stasjon».