LaBeouf på fylla igjen: Arrestert

Filmstjernen Shia LaBeouf (30) er nok en gang i trøbbel med politiet. Lørdag morgen ble han arrestert i Savannah, Georgia - for fyll og brudd på offentlig ro og orden.

Det var TMZ som først brakte denne nyheten. Politiet i Savannah opplyser til nettstedet at det hele startet da LaBeouf tidlig lørdag morgen ba en forbipasserende om en sigarett.

«Da han fikk nei til svar, begynte han å banne foran kvinner og barn. Han fikk beskjed om å roe seg ned, ble han bare enda mer aggressiv, også mot politiet som da var kommet til stedet», skriver TMZ.

ARRESTERT: I januar i år ble Shia LaBeouf arrestert i forbindelse med en anti-Trump demonstrasjon hvor han blant annet klorte en forbipasserende i ansiktet. Foto: Timothy A. Clary , AFP

Da politiet forsøkte å arrestere LeBeouf stakk han av og ble etterhvert arrestert på et hotell like ved, samtidig som han fortsatte å gjøre motstand. Tre timer senere ble filmstjernen løslatt mot en kausjon på 56.000 kroner.

Det er ikke første gang den skandaleombruste skuespilleren er i konflikt med politiet. Så sent som i januar i år ble han arrestert i New York i forbindelse med en demonstrasjon som var en del av et kunstprosjekt mot president Trump. Den gang kom han i konflikt med en forbipasserende som han både dyttet og klorte i ansiktet.

Det samme kunstprosjektet skapte overskrifter i fjor da LaBeouf slo til en student i Oxford i det som var et stunt i en heis ved universitetet.

I fjor var han en tur i Stockholm, hvor han endte opp med å bli kastet ut av et hotell etter å ha laget kvalm.



Under filmfestivalen i Berlin i 2014 ble det ståhei da LaBeouf stjal showet med en absurd forestilling som han til slutt plutselig forlot under pressekonferansen for Lars von Triers film «Nymphomaniac».