Hege Schøyen feiret 60-årsdagen med vennene

Mandag fylte Hege Schøyen 60 år - og det ble feiret til gangs på Chat Noir. Hennes andre hjem, som hun kaller det.

– Det kommer mange - kanskje to hundre stykker. Og jeg er så redd for at jeg har glemt noen. Ikke har jeg rukket å ta inn over meg at jeg er blitt 60 heller.

Jubilanten var både oppspilt og nervøs mens hun ventet på at gjestene skulle komme.

– Det kommer fra hele livet mitt, fra barndom, ungdom, skolegang - familie, venner gode kolleger og mange teknikere. Vi som står på scenen blir jo så glad i dem, sier Hege Schøyen til VG.

Ektemannen Aril Andersen var opptatt i festen kulisser på denne kvelden - og gjorde det Hege «ville at han skulle gjøre akkurat da». Men det var ikke bare gjestene hadde gaver med til jubilanten.

Fikk du med deg? Nytt komi-par: Hege Schøyen og Ingar Helge Gimle

– Jeg har også en liten gave til mine gjester. Et innslag fra «Nattens umusikalske dronning» - og på en kveld som denne gjør det ingenting å overspille.

For 35 år siden scene-debuterte Hege Schøyen på Chat Noir. Hun har jobbet med de fleste i norsk underholdningsliv. Fra revyscenen kan hun etter at hun i 1986 fikk sitt store gjennombrudd med monologen «Stælken Gundersen», se tilbake på smarbeid med størrelser som Vazelina Bilopphøggers, Sven Nordin, Nils Vogt og Øystein Sunde. Chat Noir har stått sentralt i livet hennes.

Hege Schøyen: – I bedre form nå enn da jeg var 30 (VG+)



– Jeg har ikke tall på hvor mange forestillinger jeg har spilt her. Det har virkelig blitt mitt andre hjem. Hvem skulle trodd det der jeg vokste opp på Abildsø og drømte aller mest om å bli bokhandler eller arkeolog, sier Hege Schøyen.

Øivind Blunk har hatt en sentral rolle i deler av Hege Schøyen liv. Hvem husker ikke de to fra slutten av 1980-tallet og utover på 1990-tallet i de nesten legendarisk rollene som Bitten og Reidar, ikke minst fra TV.

Hege Schøyen Født: 22. mai 1957. Skuespiller, komiker og sanger. Gift med jazzmusiker Arild Andersen (70). Mor til Line (32) og Jakob (26). Halvsøster til Ane Ryg og Jon Skolmens niese

– Hege har vært en fantastisk dame å jobbe med. Hun kan virkelig alt - og hun er alltid blir, sier Blunck til VG på vei inn til den store festen.

Les også: Hege Schøyen har bare fått 40 prosent lønn

Men det stoppet slett ikkie der. Hege Schøyen har, etter sitt årelange samarbeid med Øyvind Blunck, muntret et stort publikum med suksesser som «Nattens umusikalske dronning», og «Latter på Latter» med Linn Skåber og Cecilie Steinmann Nees. I fjor vinter hadde hun en vellykket regidebut for Bjarte Hjelmelands show «I lånte fjær».

I vinter har hun reist land og strand rundt sammen med Ingar Helge Gimle og Riksteateret med stykket «Kollaps i kulissene».