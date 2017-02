Harrison Ford i nestenkrasj med eget fly

Skuespilleren fløy like over et passasjerfly med 116 personer ombord da han skulle lande privatflyet.

«Indiana Jones»- og «Star Wars»-stjernen har sertifikat både til småfly og helikopter, og har flere ganger vært involvert i ulykker. Denne gangen slapp han imidlertid unna med skrekken fra det som kunne blitt en ulykke med fatale konsekvenser.

Det var da 74-åringen skulle lande på John Wayne-flyplassen i Orange County i California mandag kveld at nestenulykken skjedde.

Les også: Klar for nye «Indiana Jones»

– Var det meningen?

Ford fikk instruksjoner om å lande på en av rullebanene, men tok feil - og landet i stedet på et taksebane, det vil si veiene som forbinder rullebanen og gaten, skriver NBC News.

Dermed passerte flyet like over et passasjerfly fra American Airlines 737 med 110 passasjerer og seks kabinansatte ombord.

Like etter landingen skal filmstjernen ha stilt flygelederen følgende spørsmål:

– Var det meningen at det flyet skulle være under meg da jeg landet? sa Ford over radioen ifølge NBC News.

Landingen kan være i strid med sikkerhetsreglene til amerikanske luftfartsmyndigheter, som i en uttalelse bekrefter at de nå etterforsker saken.

Les også: Braksuksess for «Star Wars: The Force Awakens»: 4, 5 milliarder til nå

Har krasjet før



Det er imidlertid ikke første gang at Ford er involvert i flykrasj og nestenulykker.

IKKE FØRSTE GANG: Slik så flyet ut etter at Harrison Ford krasjlandet på en golfbane i Los Angeles i mars 2015. Foto: Damian Dovarganes , AP

I 2015 ble han innlagt på sykehus etter en dramatiskkrasjlanding på en golfbane i Venice i California.

Årsaken var at motoren på småflyet av typen Ryan PT-22 Recrui sviktet.

I 1999 krasjlandet han et helikopter og i 2000 skrapte flyet hans rullebanen etter en nødlanding på en flyplass i Nebraska.

Les også: Harrison Ford roses for perfekt nødlanding