Gitte Witt (34) fikk en sønn

Tirsdag ble Gitte Witt (34) og samboer Filip Loebbert (25) foreldre for første gang.

10. mars kunngjorde skuespilleren at hun og samboeren Filip Loebbert skulle bli foreldre på Instagram. Med teksten «et stort smil fordi man fant et skjørt som var deilig å ha på en voksende mage» var nyheten om at hun skulle bli mamma sluppet for hennes 12 tusen følgere.

Onsdag la skuespilleren ut bilde av sin nyfødte sønn Louis på Instagram. Han ble født tirsdag kveld. Witt avslørte tidligere på Instagram at hun hadde termin 19. august, men sønnen ble altså født tre dager på overtid.

– Vi er veldig takknemlige for å ha fått en frisk og fin liten gutt, sier den nybakte faren til VG.

Paret møttes på en kafé i 2014, og har siden holdt sammen. Den svenske fotografen og skuespillerinnen driver mat- og livsstilsbloggen gitteogfilip.com sammen, og finnes på Instagram under @gitteogfilip. Her har det også dukket opp ett og annet bilde av skuespilleren med rund mage.