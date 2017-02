«Game of Thrones»-kjempe er død

Storbritannias høyeste mann og skuespiller Neil Fingleton døde på lørdag, bare 36 år gammel.

Skuespilleren Niel Fingleton er kanskje mest kjent for rollen som kjempen Mag the Mighty i HBO-serien «Game of Thrones». Han var 2.33 meter høy.

Skuespilleren spilte også skurken Fisher King i BBCs science fiction-serie «Doctor Who», og hadde en mindre rolle i filmen «X-Men: First Class»

Et innlegg på Tall Persons Club på Facebook delte den triste beskjeden:

«Dessverre har vi blitt oppmerksomme på at Neil Fingleton, Storbritannias høyeste mann gikk bort på søndag. Våre kondelanser går til hans familie.»

Neil Fingleton ble 36 år gammel og døde lørdag på grunn av hjertesvikt, skriver The Mirror.

Stolt av høyden



Skuespilleren ble erklært Storbritannias høyeste mann i 2007.

Han vokste opp i England og flyttet senere til USA for å spille basketball. Etter hvert vendte han hjem og innledet sin skuespillerkarriere.

Fingleton har tidligere uttalt at høyden har hjulpet han inn til underholdningsbransjen, der han alltid har ønsket å være.

– Jeg er stolt av å være høy. Jeg har alltid hatt gode venner rundt meg og høyden har aldri vært noe som har blitt sett rart på av dem.

Flere har skrevet sine kondolanser på det sosiale mediet Twitter. Blant dem er «Game of Thrones»-kollega Ian Whyte, som også spilte kjempe i suksess-serien: