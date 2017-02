Bill Paxton er død

Bare 61 år gammel døde «Titanic»-stjernen av komplikasjoner under en operasjon søndag.

Skuespilleren fra kjente filmer som «Aliens» og «Twister» ble kjent død i dag, melder TMZ.

Paxton vant en Emmy for «Hatfields and McCoys».

Han hadde to barn og var gift med Louise Newbury. Familien har uttalt seg om dødsfallet og ønsker privatliv mens de sørger over tapet av sin kjære:

– Det er med et tung hjerte at vi deler nyheten om at Bill Paxton har gått bort på grunn av komplikasjoner under en operasjon. En elsket ektemann og far, Bill startet sin karriere i Hollywood da han jobbet med filmer og gikk videre til å ha en strålende karriere som en elsket og profilert skuespiller og filmskaper.

– Bill’s lidenskap for kunst var kjent for alle som kjente han, og hans varme og endeløse energi var unektelig. Vi ønsker at alle respekterer familiens ønsker om et privatliv mens de sørger over tapet av deres fantastiske ektemann og far.