Skuespiller John Hurt er død

Han ble kjent for sin rolle som «elefantmannen». Nå er den britiske skuespilleren død.

John Hurt ble 77 år gammel, skriver britiske The Independent.

Skuespilleren medvirket i et stort antall kjente filmer, tv-serier og teaterstykker i løpet av sin 60 år lange karriere, og har vært Oscar-nominert to ganger.

Mest kjent er han nok for sin rolle som «elefantmannen» i David Lynch-filmen med samme navn fra 1980.

Siden har han spilt i en rekke filmer, deriblant i rollen som Herr Olivander i tre «Harry Potter»-filmer. Han har også spilt i «Alien», «V for Vendetta» og «Doctor Who».

Sommeren 2015 fortalte skuespilleren at han var diagnostisert med kreft i buksputtkjertelen.

– Jeg kan ikke si at jeg er bekymret for døden, men det er umulig å være i min alder uten å tenke litt på det, fortalte han i et intervju med Radio Times i august dette året.