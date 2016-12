Skuespiller Andrew Sachs er død

«Hotell i særklasse»-stjernen ble 86 år gammel.

Den tysk-britiske skuespilleren er mest kjent fra suksesserien «Hotell i særklasse», som handler om det fiktive hotellet Fawlty Towers i Torquay på den engelske sørkysten. I serien spiller Sachs den spanske kelneren Manuel.

– Hjertet mitt har vært knust i en lang tid, sier enken Melody Sachs.

Skuespilleren har slitt med sykdom i flere år, og var de siste fire årene dement. På torsdag ble han begravet etter at han forrige uke døde på et sykehjem, skriver The Telegraph.

Kona forteller at mannen aldri klaget over sykdommen.

– Det var ikke bare trist. Han jobber i to år. Vi var glade og lo alltid. Det var aldri et kjedelig øyeblikk. Han var dement i fire år, men vi merket egentlig ingenting før han startet å glemme.

BBC-serien er skrevet at John Cleese og Connie Booth, som begge har hovedroller i serien. Den ble sendt på NRK for første gang i 1976 og 1979, og har siden gått flere ganger i reprise.