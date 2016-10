Blogging er big business: «Mamma til Michelle» tredoblet lønnen

Øverst på bloggertronen sitter to jenter i begynnelsen av 20-årene. Der er det penger å hente, skal vi tro skattelistene fra 2015.

Det er titusenvis av aktive blogger i Norge, men det er kun de aller færreste som kan leve av det. For de heldige få på toppen er det likevel en svært lukrativ bransje. Skal vi tro skattetallene for 2015 er det også en bransje i vekst.

Anna Rasmussen, bedre kjent som «Mamma til Michelle» gjorde det særlig godt i 2015. Dette er andre gang 20-åringen har navnet sitt i skattelistene, og første gang sa hun til VG at hun gruet seg til at inntektene hennes ble avslørt fordi «...mange synes det er ufortjent».

I løpet av året som har gått siden den gang har hun mer enn tredoblet inntektene sine, fra 612.662 kroner i 2014 til 2.225.520 i 2015. Dermed er hun bloggeren i Norge som tjener nest mest. Da VG skrev om bloggernes inntekter i fjor var Rasmussen på tiendeplass.

En annen som har klatret opp listen er Sophie Elise (21), som kapret førsteplassen i 2015 og mer enn doblet inntekten sin fra året før.

Kun én mistet inntekt



Av de ti bloggerne som tjente mest i 2015 hadde samtlige høyere inntekt sammenlignet med fjoråret – med ett untak.

Matblogger Trine Sandberg tronet øverst på listen i 2014, men har sunket til tiende plass i 2015, hvor hun tjente 1 078 725 kroner. Det er et fall på nesten 800.000 kroner. I toppåret gjorde Sandberg, i tillegg til bloggen sin, stor suksess med en kokebok. 2015 er i alle tilfeller vesentlig bedre enn 2012 og 2013 der inntekten lå rundt 280.000.

Sandberg forteller at hun tjener pengene på bloggen gjennom sponsede innlegg, bannerannonser på bloggen og royalties på boken hun ga ut i fjor. Hun har en kontrakt med Adlink Media som ordner noen av annonsøroppdragene hennes, sier hun.

– Forskjellen fra i fjor er at jeg har opprettet mitt eget AS, derfor blir det som å sammenlikne epler og bananer når du sammenlikner tallene fra i år med i fjor, forteller hun.

Forøvrig er listen over de ti bloggerne med høyest inntekt i 2015 nesten identisk med den fra 2014. «Komikerfrue» Marna Burøe og bloggveteran Ida Wulff har falt ut, mens den nå pensjonerte motebloggeren Annette Giæver Haga, samt kakebloggeren Kristine Ilstad har rykket inn. Sistnevnte har nesten doblet inntekten sin fra 971.742 til 1.758.628 på ett år. Hun ga ut kokebok sent 2014, og deler av inntektene kan derfor ha kommet året etter.

Flest kvinner



Å være suksessrik toppblogger er en kvinnedominert geskjeft, skal vi tro skattelistene. På hele VGs inntektsliste er det kun én mann representert. Han er til gjengjeld helt i det øverste sjiktet med en sjetteplass – to plasser opp siden i fjor.

Peter Kihlman, bedre kjent som «Pappahjerte», økte inntekten sin fra 874.661 kroner i 2014 til 1.477.678 i 2015.

I vår sa Kihlmann til Side2 at han tjente vesentlig bedre som blogger enn i jobben som tekstforfatter.

Slik tjener de pengene

Tidligere i år forklarte Anna Rasmussen foretningsmodellen sin på bloggen.

Bloggen hennes har ligget stabilt på førsteplass over de mest leste bloggene i Norge siden hun meldte sin tilbakekomst til plattformen blogg.no. 20-åringen har siden mars blogget på Nettavisens plattform, men uten kontrakt. Dermed er det kun hennes egne sponsoravtaler hun lever av nå.

– Jeg hadde kontrakt i hele 2015, og den ble en viktig del for inntekten min til slutt. I år har jeg stått uten kontrakt, og genererer inntekten min selv gjennom «affiliate» og egne samarbeidspartnere. Det går veldig fint, og jeg har en klar inntektsvekst sammenliknet med samme tid i fjor, fortalte Rasmussen.

Også Sophie Elise har gjort det på samme måte, etter at hun nylig avsluttet kontrakten med Nettavisen. Hun blogger fortsatt på deres plattform.

«Affiliate marketing» betyr at bloggeren får en sum for hver kunde hun bringer til annonsøren. Hun forteller at dette og egne samarbeid med annonsører er det som gir de største inntektene. Det er også bannerannonser på siden hennes, men dette gir mindre og mindre penger til bloggeren.

Andre bloggere skriver under kontrakter som garanterer en viss sum penger under visse forutsetninger.

Tidligere i år endret Nettavisen vilkårene i denne kontrakten, slik at inntektene for annonsevisninger deles 50/50 mellom plattformen og bloggeren.

