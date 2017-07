Var på audition for «Skam»-Eva – bestevenninnen fikk rollen

Rakel Øfsti Nesje (19) endte opp med den langt mindre energiske karakteren Linn.

I sesong to av «Skam» ble seerne introdusert for Linn. Hun har vært en av de mindre karakterene i serien, men hylles for sin stillesittende, tafatte figur.

Morten Hegseth har tatt en prat med skuespiller Rakel i fredagens sommer-podkast, en langt mer livlig person i virkeligheten.

Var på audition for Eva

SOMMER-PODCAST: Morten Hegseth pratet med Rakel i fredagens sommer-podkast. Foto: Magne Antonsen , VG

Da Rakel møtte opp på åpen audition for «Skam» før suksessen var et faktum, endte hun opp med å prøvespille for rollefiguren Eva. 19-åringen hadde aldri prøvd seg som skuespiller før, men tenkte at erfaringen var verdt å ta med seg.

Som seerne nå vet, er det Lisa Teige som innehar den rollen. Hun også er bestevenninnen til Rakel.

– Vi var fire stykker igjen i den siste runden. Lisa fikk en telefon fordi hun ble kalt inn igjen, og så fikk ikke jeg telefon om at jeg ikke hadde fått rollen før tre uker senere. Heldigvis er vi gode venner, så det var litt lettere å takle det profesjonelt. Hadde det vært noen jeg ikke var så close med, hadde det kanskje vært jævligere, sier Rakel.

Rakel fikk imidlertid spørsmål om hun kunne tenke seg en rolle senere, noe hun takket ja til. Men hun hadde egentlig ikke noen tro på at det skulle dukke opp noe. Så ringte telefonen.

– Man sier jo ja. Jeg var fortsatt på det at erfaring, det er lurt. Jeg visste ikke mer om karakteren, bare at jeg skulle hete Linn og bo i et kollektiv med Noora, sier hun.

Blir kjent igjen når hun er sliten

Før den første dagen på sett hadde Rakel pådratt seg en forkjølelse, og var litt slappere i fisken enn sitt sedvanlige livlige jeg. Det klappet serieskaper Julie Andem i hendene for.

– De sa at det gjorde ingenting, det var egentlig bare perfekt, sier Rakel og forteller at skjønte at jo slappere Linn var, jo bedre.

Og tilbakemeldingene på sett gikk som regel i at Rakel måtte bli enda slappere.

– Da tenkte jeg «går det an å bli enda slappere»? Nå er jeg på mitt slappeste, hvordan skal jeg bli enda mer tafatt liksom, sier hun lattermildt.

Rakel forteller at hun er ganske annerledes enn Linn, og at hun liker å gjøre noe konstant. Det er ikke snakk om å ligge en hel dag på sofaen uten å i det minste ha vært på butikken.

Men det er når hun er på sitt mest slitne at folk kjenner henne igjen på T-banen.

– Når jeg er ferdig på trening og skal hjem. Det er da folk kjenner meg igjen, og det er litt stusslig. Når jeg er der hvor jeg tenker at jeg ikke vil at noen skal snakke med meg, nå er jeg irritert, jeg har spist litt for lite, jeg har trent litt for hardt, jeg lukter forferdelig, sitter på T-banen, da kommer folk bort til meg og spør «unnskyld er du skuespiller», forteller hun og ler.

Rakel er akkurat ferdig på videregående, hvor hun har gått på danselinjen. Der gikk hun ut med et karaktersnitt på 5,5.

Til høsten håper hun å kunne fortsette med dansen, og kanskje spille foran kamera igjen.