Thomas Hayes fra «Skam» til krimserien «Elven»

«Skam»-stjernen skal spille ung soldat, og innspillingen er i Nord-Norge. Selv om han ikke er noen Lars Monsen, slår han fast at han er klar med nye ullsokker, longs og tjukkgenser.

Thomas Hayes, også kalt William fra «Skam», har fått ny jobb. Denne gangen skal han spille i TV 3s krimsatsning «Elven», hvor han skal portrettere en ung soldat i etterretningsbataljonen i Nord-Norge.

– Karakteren jeg skal spille er en fyr som jeg syns virker interessant å leke med, skriver Hayes i en e-post til VG.

Hayes ble kjent gjennom de to første sesongene av suksess-serien «Skam». Hvor han raskt ble en av de mest omtalte rollefigurene. I sommer takket han for seg i serien, og ønsket å satse videre mot skuespilleryrket.

– Jeg er egentlig ganske ferdig med William etter at jeg takket for meg i sommer. Han var en rolle, men man kan ikke holde på det hele livet. Det var en fin erfaring, og topp folk å jobbe med. Nå er det andre som skal bringe serien videre, så det var naturlig for meg å komme meg videre, sier han.

– Ikke akkurat noen Lars Monsen



I fjor var han ferdig med siste året på videregående, og mange andre velger førstegangstjeneste, studier eller friår, og det respekterer han fullt ut. Han velger å bruke tiden fremover til å utvikle seg som skuespiller. Først og fremst i «Elven», som blir en ny erfaring forteller han.

– Jeg har heller aldri vært i Nord-Norge før, og gleder meg til å oppleve den delen av landet. Jeg er forberedt på at det blir surt og kald, og jeg er ikke akkurat noen Lars Monsen. Jeg er klar med nye ullsokker, longs og tjukk genser, slår han fast.

Hovedrollene spilles av Espen Reboli Bjerke og Ingeborg Sundrehagen Raustøl. Bjerke forteller at det blir spennende å jobbe med en ny generasjon skuespillere som Hayes representerer. Samtidig må han innrømme at han ikke har sett mer enn ti minutter tilsammen av «Skam».

HOVEDROLLEN: Espen Reboli Bjerke gleder seg til å jobbe med unge Hayes i «Elven» Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

– Jeg liker at det kommer opp en spillestil og måte å fortelle historier på som er skreddersydd for nettopp den generasjonen, forteller han og legger til:

– Den eneste erfaringen jeg så langt har sammen med Hayes er at han serverte meg en fantastisk god pizza på Tranen tidligere i høst og at jeg ga han rikelig med tips som seg hør og bør når man får skikkelig god service.

«Eksotiske nord»



Bjerke forteller at hans rolle som den lokale lensmannen Erik er en rollefigur som både er langt fra hvem han er, samtidig som han kjenner igjen en melankoli og en nysgjerrighet i karakteren.

– Som skuespiller ser jeg etter oppdrag som kan utfordre meg og dette prosjektet gjør det på mange måter uten at jeg skal gå i detalj i fare for å avsløre innholdet i serien, forteller han, og legger til at han gleder seg til å komme i gang med innspillingen i «eksotiske nord».

Serien handler om en jente som finner en likdel i elven, som viser seg å være et uløst mord i et større internasjonalt, politisk spill med tråder tilbake til den kalde krigen.