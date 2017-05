Skam over Panorama

SINT: Morten Hegseth Riiber Foto: Jørgen Braastad , VG

Når det danske toppbyrået «Panorama Agency» signerer Henrik Holm, Norges fremste skuespillertalent, gjøres det altså på en så hinsides idiotisk måte at en nesten skulle tro det var spøk.

For ordens skyld: Henrik Holm er en av de viktigste personene internasjonalt når det gjelder normalisering av homofili. Det har vi sett i «SKAM», på «Gullruten» og i livet generelt. Men hans nye management har tydeligvis noe å lære av sitt nye trumfkort, som de nå vil kaste i «Panorama»-dusjen og skrubbe helt fri for homoassosiasjoner.

Jeg siterer: «Det blir ikke flere homofile karakterer med det første. De vil vi avvise. Nå ønsker han å gjøre helt andre roller».

Det sier grunnlegger av byrået, Lene Seested, til Dagbladet – og begrunner uttalelsen med at det å bli ensporet i valg av «roller» kan få konsekvenser for karrieren. Panorama Agency er for øvrig en internasjonal formidler av toppskuespillere med norske kremnavn som Kristoffer Hivju, Tobias Santelmann og Nicolay Cleve Broch på listen – og kontorer i København, London og Los Angeles. Nå har Seested også Henrik Holm i stallen, noe hun feirer med en søt skolejente-selfie og uttalelser det lukter skitten 50-talls retorikk av.

Det er lov å formulere seg klønete, for all del, det vet jeg en del om. Men jo mer jeg tenker på det, jo mer går det opp for meg at dette ikke er en klønete uttalelse:

Sjefen for Skandinavias største byrå for skuespillere sier svart på hvitt at det å portrettere noen som forelsker seg i det samme kjønn, er en «karakter» som vil begrense deg i din videre karriere.

Det er en dumdristig uttalelse, selv i Danmark, hvor likestilling og kjønnsdebatt overhode ikke tar like stor plass som i Sverige og Norge. Og det Seested sier, er det motsatte av moralen som så elegant fortelles i «SKAM». Noe av det skumleste med å komme ut av skapet som homofil – jada, jeg vet det selv – er nettopp frykten for at hele din person vil fargelegges med signalrosa fordommer, som vil tvinge deg inn i trange rom for din videre eksistens. Frykten i en «komme ut»-fase handler nettopp om at man er redd for er at ens egen seksuelle legning vil minimere handlingsrommet for resten av livet, fordi skeiv seksualitet kommer med en oppskrift. Men nettopp denne frykten og usannheten klarte Even og Isak å vise mennesker verden over at er feil, heldigvis. Vi kan og er akkurat like ulike som alle andre. Hvem vi kysser og ligger med har ingenting å si for hvem vi er i hodet og hjertene våre. Derfor er det et farlig signal når Seested sier at det i virkeligheten ikke er sånn.

Even var ikke først og fremst Even for Panorama Agency. For dem var han først og fremst en homo.

Mennesker som er usikker på egen seksualitet suger ofte til seg informasjon som en svamp. Og da er det jo en lett konklusjon å trekke at dersom man blir begrenset i et skuespillerbyrå som homofil, kan man jo banne på at man blir det i livet generelt.

Det er som noen skriver på Facebook: «Har vi rykket tilbake til start?». Neida, heldigvis ikke. På sosiale medier pågår det nå en storm mot byrået. Som profilen @etheltannetsted så presist skriver på Instagram: «Det er nesten så jeg lurer på om Seested faktisk har sett sesong 3 av SKAM. Den verdensomspennende fanskaren fikk være vitne til et enormt momentum som ble skapt for normalisering av homofili. Seesteds uttalelser undergraver dette momentumet ved å gå tilbake til å sette homofile i bås. Homofili er ikke en rolle. (...). Uttalelsen er med på å sementere oppfattelsen av at homofile må være spesifikke "typer", når det er nettopp dette Holm har vært med å arbeide imot i SKAM».

Mer trengs ikke å si. Eller, jo, én ting til trengs å si, og SKAM sier det best:

«Alt er love».