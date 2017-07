«Skam»-Henrik viste frem kjæresten

Henrik Holm (21) og kjæresten Lea Meyer (17) viste seg sammen da de var med på åpningen av en ny handlegate.

Skuespilleren, som nesten er blitt verdenskjent etter å ha spilt karakteren «Even» i NRKs dramasuksess «Skam», er en ettertraktet mann om dagen.

Nylig ble han signert hos danske Panorama Agency, som skal representere den norske skuespilleren i utlandet.

Med kjæresten på butikkåpning

Tirsdag var det mote og klær som stod for tur, da Holm kastet glans over åpningen av Norwegian Outlets nye handlegate i Vestby.

SAMMEN PÅ ÅPNING: Skuespiller Henrik Holm og kjæresten Lea Meyer, viste seg sammen på åpningen av ny handlegate i Vestby. Foto: Norwegian Outlet

«Henrik Holm, bedre kjent som «Skam-Even», klippet båndet, og åpnet showet med den nye kjæresten Lea Meyer», skriver Norwegian Outlet i en pressemelding.

Paret ønsker ikke å kommentere opptredenen overfor VG, men stilte opp på bilder som PR-byrået har tatt.

Verdenskjent gjennom «Skam»

Henrik Holm har for mange blitt et kjent og kjært fjes for sin tolkning av «Skam»-karakteren Even, som sammen med skuespiller Tarjei Sandvik Moe (Isak), var en av hovedpersonene i sesong tre av serien.

De unge skuespillerne spilte kjærester i serien, og fortalte VG da de begge gjestet «Gullruten» tidligere i år, at det hadde vært veldig koselig.

– Siden vi gjorde det sammen og fikk så god kjemi ble det en koselig ting. Vi ble enige om å hoppe i det, og at det ikke var noe skummelt å kline med en gutt, sa Holm den gang.

Holm har fått en stor fanskare verden over, og på Instagram har han i skrivende stund over 850.000 følgere.