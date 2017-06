Knakk sammen før klinescenen med Noora

Det ble en tøff dag for Cengiz Al (19) da han skulle kline på sett.

Cengiz Al har blir allemannseie etter at han var å se som Yousef i fjerde sesong av «Skam». I fredagens sommer-podcast med Morten Hegseth forteller Cengiz om utfordringer både av og på settet.

Fikk støtte av kjæresten

For det er ikke bare bare å kline med en annen jente når man har kjæreste. Da Julie Andem ringte Cengiz og fortalte at han hadde fått rollen som Yousef, fikk kan også beskjed om at han måtte kline med Noora (Josefine Frida Pettersen).

– Da stoppet jeg helt opp, for jeg har jo kjæreste. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle ta stilling til det, forteller Cengiz.

Han tok imidlertid avgjørelsen der og da. Han takket ja. Men etterpå meldte det seg en del vanskelige tanker.

– Jeg fikk litt vondt inni meg. Det var en utfordrende periode for meg. Men Julie Andem hjalp meg skikkelig. Kjæresten min har vært støttende hele veien, hun var positiv, selv om det var vanskelig for henne også, forteller Cengiz.

Knakk sammen

Så var plutselig innspillingsdagen der. Cengiz forteller at han tidligere ikke hadde snakket særlig med Josefine, og at det bidro til å gjøre situasjonen verre.

– Jeg ble veldig stresset, også knakk det sammen for meg. Jeg gikk bak scenen og sa at jeg var skikkelig stresset, sier han.

Der måtte han roe ned med noen slurker vann og samtaler med produksjonen. Så tok han en rusletur for å samle tankene. Da han kommer inn igjen må han ta en tur på do for å vaske ansiktet. Så går han bort til Josefine og forteller at han er dritstresset. De klemmer og ler av situasjonen. Og så er det showtime.

– Jeg måtte klappe meg selv hundre ganger i ansiktet før jeg fikk det til. Vi gjorde det bare to ganger, og det gikk greit, forteller Cengiz.

Han har vært sammen med kjæresten Maiken i tre år, og Cengiz skryter av kjæresten og hvordan hun har taklet situasjonen.

– Det er den jenta jeg ville være sammen med. Vi kom oss sterkere ut av det. Det var hardt som faen.

Hyller vinklingen

Rollefiguren Yousef er ateist, men Cengiz selv er troende muslim. På spørsmål om der er samvittigheten eller troen som gjør han så sympatisk svarer Cengiz:

– Det er både òg. Jeg tror samvittigheten kommer fra troen. Det er den troen som har formet den personen jeg er.

Han hyller Julie Andem for hvordan Islam blir fremstilt i sesongen, og er glad for at Sana hverken kaster hijaben, drikker seg dritings eller debuterer seksuelt. Samtidig synes han det er viktig at serien legger vekt på at det er valg Sana har gjort selv, noe som blir tatt opp allerede i første scene, hvor Vilde konfronterer Sana med at hun ikke kan ha sex.

– Sana svarer med et veldig godt poeng. «Jeg kan gjøre det du gjør, jeg kan drikke alkohol, jeg kan ha sex, jeg kan ta av hijaben. Hva faen du gjør, kan jeg også gjøre. Men jeg velger å ikke gjøre det».

– Hva tror du sesong fire har gjort med det norske folks forståelse for det å være muslim?

– Jeg tror det har gjort veldig mye. Jeg tror folk begynner å få positive tanker om muslimske ungdommer. At de faktisk kan gjøre hva de vil, sier Cengiz.

