Julie Andem til fansen: – Jeg har vært så drittlei av å skrive

En måned etter at siste «Skam»-episode ble publisert, bryter serieskaper Julie Andem stillheten. I en Instagram-post forteller hun at hun er usikker på fremtiden.

«Kjære Coolest fanbase on earth. I dag er det en måned siden Skam tok slutt. Jeg har vært så drittlei av å skrive at jeg ikke engang har orket å skrive en instapost», lyder Andems første offisielle ord etter «Skam»-finalen.

– Så jævlig stolt og rørt

24. juni måtte fansen si farvel til «Skam»-karakterene etter at den fjerde og siste sesongen ble avsluttet. Det siste klippet viste Sanas Eid-fest, hvor alle vennene var samlet til feiring i bakgården.

Siden Andems siste Instagram-post som kom samme dag som finalen, har det vært tyst fra henne. Fram til nå.

«Dere fortjener en takkepost ass, for fyyyfaen - for en tsunami av kjærlighet dere laga på nettet i dagene etter finalen!! Det var så fantastisk å følge med på, og jeg ble så jævlig stolt og rørt. Tusen takk», skriver Andem til sine 80.000 følgere.

Hun retter også en ekstra takk til nettsiden thankyouskam.com, hvor fansen kan dele sine historier om hvordan serien har påvirket de.

Uavklart om «Shame»-involvering

Det har vært rykter om at Andem skal være med å regissere den amerikanske versjonen av «Skam», altså «Shame», men i Instagram-posten skriver hun at hun ikke vet hva hun skal gjøre videre.

«Uansett hva det blir til, så lover jeg å fortsette og fortelle historier til alle som vil høre på», skriver hun.

Det er svenske Per Blandens som har fått produsentjobben av den amerikanske versjonen, og han sa tidligere i år at han ønsket Andem til USA for å jobbe med serien.

–Det er jo Julie Andems ånd som svever over hele serien, så det kjennes som en naturlig tanke, sa han til svenske DI Weekend.

Den gangen svart P3 redaksjonssjef Håkon Moslet at det ikke var avklart om Andem skulle være involvert i serien. Til VG mandag, sier han at situasjonen er uforandret.

– Det er ikke noe nytt, sier han.

