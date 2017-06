Derfor angriper Ulrikke Falch speil med gule lapper

Sammen med Susanne Kaluza (35) har «Skam»-stjernen Ulrikke Falch (20) bevæpnet seg med gule postit-lapper. For å kjempe mot kroppspress blant ungdom.

Sammen har de to startet kampanjen #postitgerilja på sosiale medier. De legger ut bilder av postit-lapper de har hengt opp overalt hvor ungdom kan føle at de ikke er gode nok som de er.

– På speil, prøverom, reklameplakater og på treningssenteret. Det er en kjempeenkel aksjon for å sette fokus på hvordan reklame og media påvirker ungdom. Vi har lyst til å være en positiv motvekt, sier Falch til VG.

Hun har selv fått mye oppmerksomhet og hyllest for å problematisere kroppspress etter at hun ble en verdensstjerne som skuespiller i «Skam». Det er en sak hun på ingen måte er ferdig med å kjempe for.

SLIK SER DET UT I PRAKSIS: Susanne og Ulrikke har allerede fått mange med seg på å klistre postit-lapper opp rundt hvor de mener det passer. Foto: Privat

– Jeg tror av og til det er viktig å starte bevegelser som engasjerer folk. Dette er jo ikke kun et problem nå om sommeren på grunn av bikinisesongen og «sk2017» (sommerkroppen 2017). Engstelse for hvordan man ser ut er noe som er aktuelt hele året, sier Falch, som understreker at hele er et ikke-kommersielt initiativ.

– Vi får ikke sponsa postit-lapper en gang!

Ulrikke Falch har utvilsomt appell også utenfor Norges grenser, så hvorfor er ikke aksjonen på engelsk?

20-åringen forklarer:

– Vi fikk litt problem med ordet «gerilja». Så vi får starte lokalt, og håpe det sprer seg!

Falch har selv gått i bresjen for at man skal være fornøyd som man er, med posting av egne bilder på Instagram. Det handler ikke kun om å «være fornøyd med den man er», sier Falch.

– Det handler om å vise frem flere aspekter ved kvinnekroppen og kvinnelig identitet enn den vi ser hele tiden og det som blir fremstilt for oss. Det er et behov for det, jeg tror folk finner trøst, inspirasjon og motivasjon av å se noe annet.