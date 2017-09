«Skam»-kollegene hyllet «Skal vi danse»-Cengiz (20)

NYDALEN (VG) Ina Svenningdal (21) og Herman Tømmeraas (20) hadde tatt turen for å heie på kompisen.

– Jeg vet at Cengiz er flink, men at han kan utvikle seg så fort viser at han er en mye mer utbredt danser enn jeg trodde, sier dansekompis og tidligere «Skam»-kollega Herman Tømmeraas til VG.

De danser sammen på dansestudioet Attic i Drammen, og med i publikum er også to venner som er med på deres dansegruppe på fire medlemmer. Sistemann kunne ikke komme i dag. Tømmeraas er i førstegangstjeneste til desember, og har hittil hatt full timeplan. Det er derfor første gang han sitter i publikum.

Også Ina Svenningdal sitter i heiagjengen til Al, og hun er full av lovord.

– Jeg er stolt av Cengiz. Det var røft og deilig å se på, sier hun.

Hun har fullt opp med teaterhøgskolen, hvor hun nå er i gang med sitt andre år.

Og det er ikke bare heiagjengen som lot seg imponere, seerne sendte Al videre til neste episode. Av dommerne fikk han en samlet poengsum på 35, og delte annenplassen med Jorun Stiansen. Det var Ida Gran-Jansen som fikk flest poeng.

Det var Hedda Kise som måtte forlate programmet i kveldens episode.

«RØFT OG DEILIG»: Det er dommen til Ina Svenningdal, som tror at hun ville hatt utfordringer om hun skulle danset på parketten selv.

Maiken Blom Snersrud (19) er kjæresten til Cengiz, og hun sitter i salen for andre gang. Hun får ikke fullrost kjæresten nok.

– Jeg er så stolt at jeg sprekker!

Hun er også danser ved Attic, hvor hun danser moderne dans. På spørsmål om hun helst kunne tenkt seg å være på parketten sammen med Al, svarer hun:

– Jeg tenker at det hadde vært kult å lære det. Men jeg er veldig glad for at han danser med en proff, sier hun.

Hun røper at kjæresten har lovet at han skal lære bort noen ballroom-trinn.

– Han har sagt at vi må prøve det ut, sier Snersrud.

Hun hyller også kjæresten for at han er flink til å takle «Skal vi danse»-prosessen.