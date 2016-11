«Skal vi danse»-Raylee: Jeg drikker ikke alkohol

Raylee Kristiansen føler hun har måttet ofret mange ting for artistkarrieren, men alkohol holder hun seg med glede unna.

For tidligere «Stjernekamp»-artist og nå «Skal vi danse»-semifinalist Raylee Charlotte Kristiansen har festing aldri vært en interesse. Hun forteller at hun har vært på to fester totalt. Den ene var etterfesten til «Stjernekamp».

– Jeg drikker ikke alkohol, men det er det ingen som merker, jeg har så høyt energinivå, sier hun til VG.

Raylee synes det er en fordel å ha kontroll. 19-åringen har måttet ofre mye for å være der hun er nå og forteller om en annerledes oppvekst.

– Jeg har droppet mye som de fleste ungdommer vil se på som verdifullt, jeg er en veldig hardtarbeidende person, sier artisten.

Trening som terapi

SPEILROM: Raylee øver i treningsrommet hun fikk bygget av foreldrene hjemme i Arendal. Foto: Privat

Raylee feiret ikke russetiden og dropper bursdager og fester til fordel for karrieren. Hun trives best i en hverdag med jobb og trening.

– Når jeg er frustrert løper jeg heller på tredemøllen enn å drikke meg full på fest, sier hun.

Da Raylee var yngre bygget foreldrene et treningsrom som den unge jenta fikk ha i fred. Der fikk hun utløp for frustrasjon og sinne.

– Jeg tilbrakte ofte kveldene der, løp og skrek for å få ut frustrasjon, det var som terapi, forteller hun.

FORELSKET: Raylee Kristiansen med kjæresten Øyvind Østerhus Gundersen . Foto: Privat

Må ha med kjæresten

Hvis Raylee skal gå på «Skal vi danse»-fest må kjæresten være med. Hun forteller om den utrolig støtten han har gitt henne. Paret har vært sammen i to år og deler en leilighet i Arendal. Raylee må tilbringe ukene i Oslo på grunn av all dansingen, men det hindrer ikke paret fra å tilbringe tid sammen. Kjæresten kommer nemlig på besøk hver helg.

– På lørdag kjørte han åtte timer for å rekke showet. Han er fantastisk, sier Raylee.

Hun er fast bestemt på å bli en suksessfull artist og har holdt konserter under «Skal vi danse»-perioden. For å klare det har det vært mange rolig kvelder etter trening.

– Jeg må høres så kjedelig ut, men jeg har det utrolig morsomt, avslutter Raylee.