«Skal vi danse»-Eilev får hjelp av faren til å bygge «Farmen»-hytta

Eilev Bjerkerud fikk hytte og bil da han vant «Farmen» 2015. Men med opptil 12 timers dansing daglig må faren trå til for at hyttedrømmen skal bli virkelighet.

hytte.gif - UNDER ARBEID: «Farmen»-hytta Eilev Bjerkerud fikk som premie, er fortsatt ikke ferdig. Foto: PRIVAT

Tidligere «Farmen»-vinner og nå «Skal vi danse»-semifinalist Eilev Bjerkerud bygger «Farmen»-hytta ved siden av den intense dansingen. Som vinner av Farmen fikk Bjerkerud en hytte i premie. For å få den ferdig er han avhengig av faren.

– Saltdalshytta som jeg vant fra «Farmen» var et ferdig byggesett, det var utrolig mye mer som måtte fikses, forteller 27-åringen.

Hytta er en fasade, alt fra tomt til isolasjon, interiør, rørlegger og kjøkken må man ordne selv. Bjerkerud har pådratt seg et solid lån og har brukt mye tid på papirarbeidet for å rekke diverse frister. Han solgte også bilen han vant for å finansiere hyttelånet.

– Jeg danser 10 til 12 timer hver dag, jeg vet ikke hvordan jeg skulle ha klart byggeprosessen uten fattern. Han har tatt over det administrative og byggningsarbeidet. Jeg er utrolig takknemlig for den hjelpen jeg har fått av både fattern og muttern, forteller Bjerkerud.

Vil bygge selv



Bjerkerud var ikke forberedt på at dansingen skulle ta opp så mye tid. Da han vant hytta i 2015 var han innstilt på å bygge den selv. Han forteller at flere av de tidligere deltagerne har solgt hytta som de fikk i premie.

– Jeg vil klare det, selv om det tar opp mye tid og penger, forteller han.

Hytta ligger på Norefjell og måler 90 kvadratmeter. 27-åringen håper å få den ferdig til februar.

– Da inviterer jeg «Skal vi danse»-gjengen på hyttetur, sier Bjerkerud.

Dansefrelst



Mens bygningsarbeidet styres av faren, danser Eilev seg frem mot semifinalen i «Skal vi danse». Eilev forteller at han våkner stiv og støl hver morgen. I uke seks av programmet fikk han en AHA-opplevelse.

– Jeg var alene og hørte på musikk. Plutselig kjente jeg at musikken tok over kroppen min. Jeg har aldri danset før og nå er jeg helt hekta, forteller Eilev.

Etter «Skal vi danse» håper han å fortsette dansen. Han og tidligere snowboardproff Stine Brun Kjeldaas har snakket om å gå på dansekurs sammen.

