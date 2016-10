Petter «Katastrofe» Kristiansen ute av «Skal vi danse»

Artisten Petter Kristiansen, kjent som «Katastrofe», ga sin stemme til snøbrett-profilen Stine Brun Kjeldaas i danseduellen. Det er første gang det har skjedd i programmet.

Petter «Katastrofe» Kristiansen og dansepartneren Marianne Sandaker hadde før kveldens sending ligget nederst på poenglista flere ganger. Likevel har de klart å unngå danseduell uke etter uke – før i kveld.

Etter at begge parene hadde vært på parketten, ønsket dommerne å se Brun Kjeldaas videre. Også Petter «Katastrofe» stemte henne videre, og det er første gang i «Skal vi danses» historie.

– Jeg ga min stemme til Stine og det mener jeg fra bunnen av mitt hjerte. De andre som er igjen er i en helt annen liga enn meg, så det føles helt rettferdig at jeg går i dag, sier han til VG.



«Skal vi danse»-proffene: Paret har ikke spist middag sammen siden august

Han forteller at han har hatt det kjempegøy med dansingen, men innser at han teknisk ikke er den sterkeste.

– Jeg er glad jeg fikk avslutte med en dans som er fantastisk morsom. Min siste dans var hoppende rundt i en rød paljettjakke som en krabbe.

– Helt sykt fantastiske fans



Forrige uke fikk han en treer av dommerne, likevel slapp han danseduell. Til tross for gjentatte bunnplasseringer har han ikke vært i en danseduell før nå.

– Det kan jeg oppsummere med at jeg har helt sykt fantastiske fans. Så nå gleder jeg meg til å komme tilbake til å gjøre ting jeg kan, også skal fansen få en ny singel i gave for at de har stemt, slår han fast.

De siste to og en halv månedene har han vært på trening hver søndag.

– Jeg kommer sikkert til å savne dansingen etter hvert, men akkurat nå ser jeg frem til å ha en ordentlig frisøndag.

Eks-dansepartnerne: Derfor holdt de forholdet hemmelig

Parene har danset i ni uker, og dommer Egor Filipenko forstår at deltakerne er «kjørt». Han minnet om at han kastet opp etter sendingene da han selv var proffdanser i programmet.

Halvparten av kjendisene som startet i høst har allerede reist hjem. Forrige uke var det Jenny Jenssen som måtte legge danseskoene på hyllen. Før henne har Kristin Størmer Steira, Camilla Pihl, Glenn Jensen, Eli Kari Gjengedal og Roger Ruud røket ut.

Fikk du med deg? Gikk ned 12 kilo i «Skal vi danse»

TOPPSCORE: Eilev Bjerkerud og Nadya Khamitskaya fikk 40 poeng for sin slowfox Foto: Thomas Reisæter , TV 2

I kveld danset parene:

Markus Bailey og Mai Mentzoni - Slowfox

Bette Midler / Big spender

Stine Brun Kjeldaas og Benjamin Jayakoddy - Wienervals

Judy Collins / Send in the clowns

Petter ”Katastrofe” B. Kristiansen og Marianne Sandaker - Samba

Samuel E Wright / Under The Sea

Alex Rosén og Alexandra Kakurina - Wienervals

Dance Life Studio Orchestra / Memory

Raylee og Alexander Svanberg - Vals

Messagil Live / Run to You

Eilev Bjerkerud og Nadya Khamitskaya - Slowfox

Annie Lennox / Summertime