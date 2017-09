Hedda Kise røk ut av «Skal vi danse»

Det holdt ikke for TV 2-programleder Hedda Kise som var årets andre deltaker til å ryke.

Lørdag var det klart for sesongens tredje episode av «Skal vi danse». Forrige uke måtte årets første deltager hjem, og det var Tommy Steine seerne valgte å sende hjem.

Under årets sending var det Erlend Elias, Geir Schau og Hedda Kise som havnet blant de tre nederste. Sistnevnte måtte forlate showet.

– Det har vært helt fantastisk, sier hun etter å ha fått den triste nyheten.

- Litt mye sex

En av de som skapte ekstra hete på dansegulvet var hockeystjerne Erik Follestad og dansepartneren Lillian Aasebø. De hadde fått utdelt sang fra filmen «Fifty Shades of Grey», og da ble dansen likeså.

– Det ble litt mye sex, sier dommer Tore Pettersen.

Igor Filipenko synes imidlertid dét var helt greit.

– Det er lenge siden jeg har sett en wienervals som er så hot, sier han.

Dommerne ga paret en samlet poengsum på 32.

Follestad selv sier at de leverer de føringene de får fra produksjonen.

– Vi fikk «Fifty Shades»-låten, og beskjed om å få det til å se ut som «Fifty Shades», så da blir det det, sier han til VG etter dansen.

Follestad har kjæreste, men er ikke bekymret for at den hete dansen skal by på problemer i forholdet.

– Vi har en god tone på det, men jeg skjønner at det kan være litt vanskelig å se på, sier den tidligere ishockeyspilleren.

– Jeg fikk helt sjokk



Deltagerne er inne i den sjette treningsuken, og flere forteller før showet at det begynner å tære på kropp og sinn.

Flere har slitt med skader, og tidligere «Paradise Hotel»-deltaker Grunde Myhrer forteller at han har en begynnende betennelse i foten. Men det er på psyken han merker det mest.

– Jeg merker at jeg blir litt sliten i hodet. På slutten av kvelden har jeg bare lyst til å slappe av, sier han.

Det er også hockeyspiller Erik Follestad enig i. Under programmet innrømmer han at dansing er mye tyngre enn hockey.

– Jeg fikk helt sjokk. Det kan ikke sammenlignes, sier han.

Jorun Stiansen slo tidligere i uken opp en gammel kneskade under treningen.

Cengiz Al imponerte dommerne stort forrige uke, og hentet hjem to tiere av dommerne. Da var det tango på plakaten. Denne uken er det cha-cha-cha.

– Jeg synes det er vanskelig, men alt handler om å forstå bevegelsen, sier han til VG før han går på parketten.

Med seg som heiagjeng hadde han både jente- og gutte-Chris fra «Skam», eller Ina Svenningdal og Herman Tømmeraas som de egentlig heter. Det er første gang dansekompis Tømmeraas er i publikum, da han har vært opptatt med førstegangstjeneste.

«SKAM»-PUBLIKUM: Både Ina Svenningdal og Herman Tømmeraas var i publikum for å heie på Cengiz Al. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

GLEDER SEG: Grunde Myhrer er klar for å imponere igjen. Foto: Cicilie S. Andersen , VG

– Grått nesten hver dag

En annen som også skal danse cha-cha-cha er Ida Gran-Jansen. Hun har befunnet seg i det hun kaller «cha cha-fengselet» denne uken.

– Det er veldig morsomt, men det har vært jævlig vanskelig. Jeg har vært lagt nede i kjelleren. Hvis jeg ikke får det til, så tenker jeg at da går det ikke, forteller hun til VG før showtime.

– Jeg har grått nesten hver dag, fordi jeg nesten ikke skjønner hvordan det skal gå. Men når jeg får det til gir det en enorm mestringsfølelse, sier hun.

Også lørdag innrømmer hun at hun har tatt til tårene – på grunn av vondt i ribbeina.

– Det er nok en muskelbelastning som har kommet etter dansingen, sier hun.

Gran-Jansen forteller cha cha cha-treningen har gitt henne en lærepenge, for på torsdag begynte det nemlig å løsne.

– Jeg har lært mye med meg selv, og jeg har jobbet hardt.

Og hardt arbeid lønner seg. Gran-Jansen var den eneste som hentet inn en tier fra dommerne denne lørdagen.

Ekteparet Burøe: Skal danse brudevalsen i «Skal vi danse»

GIR FAEN: Etter en tøff uke psykisk og fysisk er Ida Gran-Jansen klar til å gi faen og gi alt sammen med partner Benjamin Jayakoddy. Foto: Cicilie S. Andersen , VG