Dobbeltgjengere på «Skal vi danse»: – Jeg funderer på om Eilevs far var på besøk i Sverige på 80-tallet

Denne uken er dansepar blitt til dansetrioer, og Jorun Stiansen skal danse med parter Fredric Brunberg og fjorårets «Skal vi danse»-vinner.

Folk begynte å få øynene opp for den svimlende likheten mellom Fredric Brunberg og Eilev Bjerkerud i fjor. Og under lørdagens episode av «Skal vi danse» skal Jorun Stiansen ikke bare mestre samba, hun skal også klare å skille mellom karene.

DOBBELTGJENGERE: Ser du hvem som er hvem? (Hint: Karen til høyre vant «Skal vi danse» i fjor. Foto: TV 2

Lørdag er det nemlig legende-uke på «Skal vi danse», og tidligere deltagere inntar parketten sammen med årets deltagere. Det betyr blant annet at fjorårets vinner, Bjerkerud, havner på parketten sammen med Stiansen og Brunberg.

– Jorun er så lykkelig. Hun har antagelig fantasert om det, sier Brunberg til VG på telefon før sendingen, og Stiansen ler høyt i bakgrunnen.

– Jeg går i surr

Stiansen forteller at danseuken har vært kjempemorsom, selv om hun ved et par tilfeller har vært nær ved å forveksle de to dansepartnerne.

– Jeg går i surr selv, men det er jo så vittig. Jeg er så heldig som har fått Eilev, han er så flink og positiv, skryter hun.

Hun synes heller ikke det gjør noe at det i kveld står to kjekke karer sammen henne på parketten.

– De er jo så kjekke, atte herremann. Vi koser oss og smiler, og det er så gøy å se dem sammen, sier den tidligere Idol-vinneren.

Brunberg og Bjerkerud synes selv likheten er påfallende.

– Jeg funderer på om Eilevs far var på besøk i Sverige på 80-tallet. Jeg må høre med mamma, fleiper Brunberg.

Han forteller at han trodde han så seg selv i speilet ved det første møtet med Bjerkerud, og at han ble forundret da «speilbildet» rakte fram hånden for å hilse.

– Han er mer lik meg enn min storebror, sier svensken.

Forvekslet sønnen

Bjerkerud forteller at det er ganske praktisk å ha en «tvillingbror».

– Hvis det er noe jeg ikke rekker, kan jeg ringe Fredric, også stepper han inn, spøker han.

Språket er heller ingen hindring, skal man tro Bjerkerud.

– Han er skuespiller, så han tar alle roller. Han kan spille meg, sier han og ler.

Fjorårets «Skal vi danse»-vinner forteller også at hans egen mamma forvekslet de to under fjorårets sesong. Da var det filmet et klipp av de profesjonelle danserne fra Youngstorget i Oslo, som Bjerkerud ikke var med på.

– Mutter'n så klippet og trodde at jeg hadde blitt så flink til å danse så kjapt, sier 28-åringen.

