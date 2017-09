Cengiz Al fikk full pott av dommerne

«Skam»-skuespilleren sanket fire tiere med sin paso. Og Finn Schjøll bidro med zombie-walk.

Forrige helg var det Geir Schau som måtte forlate konkurransen. Tidligere har Tommy Steine og Hedda Kise røket. Nå er det ni par igjen.

Denne lørdagen er det imidlertid tid for gjensyn med gamle legender fra «Skal vi danse» – blant annet Linni Meister, Charter-Svein og Finn Schjøll.

Full pott til Al

Sistnevnte var å se som zombie under pasoen til Cengiz al og partneren Mai Benedikte Mentzoni.

Al imponerte dommerne med «Thriller»-dansen, og fikk ikke bare Trine Dehli Cleves første tier, men den første deltakeren under årets sesong som fikk tiere fra alle dommerne, og da en samlet poengsum på 40.

– Du eier dansegulvet, skrøt dommer Egor Filipenko etter opptredenen.

– Det var deilig å få ut aggresjonen, utbrøt Al etter dansen.

Til VG forklarer Al at han hadde som mål å klare 40 poeng i løpet av konkurransen, men at han ikke trodde at det skulle komme så tidlig.

– Tenk så digg det er, utbryter han.

– Hvordan var det å ha med Finn Schjøll?

– Jævlig lættis!

Julebord og russebuss

Det er Katarina Flatland som gjester cha cha cha-en til Erik Follestad og Lillian Aasebø.

Dommer Trine Dehli Kleve ble ikke imponert over dansen, og mente Follestad manglet konsentrasjon. Egor Filipenko kalte imidlertid starten på dansen «råbra», og mente Follestad hadde imponerende kontroll over Aasebø.

– Du danser bedre enn jeg noensinne har sett deg, skrøt Flatland over Follestad.

Cengiz Al: – Jeg danser for hun jeg elsker

For det er ikke første gang Follestad og Flatland setter hælene i taket og tennene i parketten sammen, de har nemlig kjent hverandre siden de var små. For ti år siden var de også Asker-russ sammen, dog på forskjellige russebusser. Det førte til en sammenspleiset gjeng som har julebord-tradisjon hver år.

Det har likevel aldri vært noe romantikk mellom Follestad og Flatland, forsikrer den tidligere hockeystjernen om til VG.

– Jeg har faktisk aldri klinet med Katarina, sier han og ler.

Dobbeltgjengere: Ser du forskjell på danse-Eilev og danse-Fredric?

Follestad forteller at det har vært morsomt å ha venninnen med seg på parketten, selv om det har vært en utfordring med to dansepartnere.

– Jeg har sagt til Katarina at hvis jeg ryker idag, så er det hennes skyld. Det får hun ta på sine skuldre, fleiper han.

FØR OG DA: Ti år skiller disse bildene. Bildet til høyre er fra en hjemmefest i Asker. Foto: Privat/Frode Hansen , VG

Deltakerne får seg en runde selvbruningsspray før hver runde av programmet. Ifølge Flatland er ikke Follestad helt fremmed for det.

– Bildet av oss har han redigert mindre brunt på Instagram. Han var opprinnelig veldig selvbruningsbrun. Han drev og testet ut sånne ting på den tiden, sier hun lattermildt om bildet som ble tatt på en hjemmefest i Asker.

Knekker sammen på TV: – Dette betyr alt nå

Hun håper Follestad for vist ennå mer av personligheten sin på scenen lørdag kveld.

– Erik har alltid vært en moromann i vennegjengen. Jeg føler ikke helt at vi har sett den siden av han så langt i «Skal vi danse», sier hun.