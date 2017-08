Anna Rasmussen flyttet til Oslo for å være med på «Skal vi danse»

Tolv kjendiser er klar for årets sesong av danseprogrammet, og for bloggeren betød det å flytte hele familien til hovedstaden.

TV 2 har sanket inn flere unge kjendiser til årets program, blant annet Cengiz Al, Grune Myhrer og Anna Rasmussen. Bloggeren flyttet fra Søgne til Oslo, og nå avslører hun hvorfor. Nemlig dansingen.

– Det krever en del planlegging for å flytte en hel familie til Oslo. Jeg har alltid sagt at ungene ikke skal stå i veien for min karrigere, og det mener jeg fremdeles. Samtidig mener jeg at karrieren min ikke skal stå i veien for deres barndom, forteller hun til VG.

– Jeg er veldig myk

Det krever også en del å få plass til åtte timer med dansetrening med tre små barn og en av Norges mest leste blogger. Her mener Rasmussen at rutine er stikkordet.

– Jeg har heldigvis en mann som hjelper meg med både unger og blogg. Også må jeg bare gjøre som vi gjorde før vi fikk Lukas, å blogge om kveldene og komme inn i en rytme.

Til tross for noen år med turning, har Rasmussen ingen dansetrening, noe som kan bli en utfordring mener hun.

– Men jeg er veldig myk da!

Kjenner på presset

Av konkurrenter tror hun Cengiz Al, kjent fra «Skam», er den aller største. Og Al kjenner på presset, da han selv driver aktivt med dans.

– Jeg har fått veldig mye press fra deltagerne. Folkens, ikke gi meg press! Jeg kan også ryke ut på første forsøk, sier han og ler.

Også dansecrewet hans har satte høye krav til skuespilleren.

– Gutta sier at det kommer til å bli lett for meg. Men tenk om jeg ryker ut, da er det skikkelig skuffende for alle sammen, sier Al, men understreker at alle er veldig støttende.

I programmet håper han å få vise hvem Cengiz Al er, og han håper kanskje at folk slutter å kalle han for Yousef, karakteren hans i «Skam».

– Jeg må akseptere at jeg kanskje blir kalt Yousef når jeg er med i en sånn serie, men jeg vil helst bruke navnet mitt. Det er det jeg vil vise mennesker nå, det er den jeg er, sier Al.