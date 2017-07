Sigrid Raabes USA-turné koster flesk

20-åringen fra Ålesund satser hardt på å knekke det amerikanske markedet. Det er ikke billig.

Med den bejublede singelen «Don't Kill My Vibe» har Raabe, som går under artistnavnet Sigrid, gått fra tilnærmet null til massiv oppmerksomhet de siste månedene – både i og utenfor Norge.

I sommer turnerer hun flittig i hjemlandet, og litt utenlands – blant annet holdt hun en godt besøkt Roskilde-konsert 30. juni. Låten «Plot Twist» har også fått fart på seg.

Til høsten skal Sigrid imidlertid brette opp ermene og satse hardere, i landet de fleste popartister fremfor alt ønsker å «breake»: USA.

HØYT OPPE: Sigrid får massiv omtale i utenlandske medier for tiden. Foto: HELGE MIKALSEN

Der har hun planlagt 22 konserter på 31 dager, i september og oktober. Spillestedene har kapasitet fra 800 til 2400 tilskuere, foruten to festivaler som huser 30.000 og 40.000 mennesker.

Stort tilskudd



Honoraret er det samme over alt: For 40 minutters konsert betales det ut 8500 norske kroner.

Unntaket er festivalene, hvor hun får det tidobbelte: 85.000 kroner.

Personlig får Sigrid 3000 kroner per spillejobb, i likhet med de øvrige fire musikerne som er med henne.

PROMINENT FAN: Den internasjonalt storselgende og kritikerroste artisten Lorde er blant berømthetene som har trykket Sigrid til sitt bryst. Foto: AFP

Dette fremgår av budsjett levert inn i forbindelse med søknad om reisetilskudd fra eksportorganisasjonen Music Norway, som disponerer midler fra Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet.

Music Norway går inn med 150.000 kroner i reisetilskudd til turneen, som har et totalbudsjett på 1.083.000 kroner.

Budsjettet inkluderer blant annet 183.000 kroner i egenfinansiering, og en kvart million i turnéstøtte fra Raabes plateselskap.

Like fullt er det beregnet et underskudd på 743.000 kroner.

Tror på avkastning



Den største utgiftsposten er reise- og hotellkostnader på 440.000 kroner. Honorar til musikerne kommer på 330.000 kroner. Lydtekniker og turnémanager får 88.000 kroner hver, manager får 51.000 kroner.

(saken fortsetter under klippet)

Raabes management Made gjør det klart i søknaden at turneen er en del av oppbyggingen for Sigrid, som skal albumdebutere våren 2018.

«Målsetting for turneen er å få spille for store mengder mennesker over store deler av USA for å profilere artist og skape fremtidige muligheter i markedet», heter det der.

Made-direktør Per Mygland sier at tilstedeværelse i markedet er avgjørende for å lykkes med en USA-lansering.

SJARMERTE: Mange falt for Sigrids opptreden på Bylarm i vinter. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Om det er en god investering vil tiden vise, men vi ville ikke brukt så mye penger hvis vi ikke hadde tro på at det ville gi avkastning.

Mygland påpeker at det fortsatt er under et halvt år siden Sigrid ble lansert med nåværende apparat i ryggen, og at ambisjonene for artisten er høye både nasjonalt og internasjonalt.

– Hun lanseres i hele verden med dertil store investeringskostnader. Profitt etter seks måneder er det ingen involverte i prosjektet som engang har drømt om, men det går raskt i riktig retning.