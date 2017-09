Showanmeldelse «Tusvik og Tønne»: – Befriende bajaser

Tusvik og Tønnes nye show svinger fra ekstremt bra til innviklet og litt umotivert.

Showpremiere.

Tusvik & Tønne på oppdragelsesreise. Latter, Oslo.

Med: Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik

Regi: Vemund Vik. Produsent: Elina Kranz og Stand Up Norge AS

Familieanliggender – nærmere bestemt arv, miljø og oppdragelse – er den røde tråden når Tusvik og Tønne har premiere på sitt nye show på Latter. I løpet av en knapp time-halvannen får publikum servert et bredspektret utvalg av duoens repertoar, gjennom stand-up, sangnumre, parodier og mer alvorspregede innslag. Show-faktoren er høy, det er nærmest umulig å kjede seg, og humoren svinger fra treffende og absurd, til litt mindre presis og gjennomarbeidet.

Skyter fra hofta

Tusvik og Tønne er ikke redde for å si hva de mener. De skyter fra hofta, mot alt fra Petter Northug til sine egne ektemenn, til Donald Trump og tilbake til Sylvi Listhaug og Siv Jensen. Sistnevntes munn blir hyppig referert til i forbindelse med Tusviks mye omtalte «rumpehull»-kirurgi. Det er frekt, men det funker.

Tusviks perfeksjonerte Mette Marit-parodi er blant kveldens høydepunkt. Det samme gjelder parodien av Märthas engleskole, der høysensititve skal lære å lage taco på en beroligende måte. Parodien av Sophie Elise Isachsen, der Tusvik holder seg på hofta og sier «æ e imot kroppspræss» er mindre vellykket.

Les også: Tusvik og Tønne er «Årets morsomste»

Spøken er ment som et spark til selvmotsigelser hos unge forbilder som tar plastisk kirurgi. Likevel føles det upresist – som en pappfigurversjon av en Isachsen fra 2014. Mye av materialet hopper også for fort mellom kjente personer til at man får noe særlig ut av det.

Tuller med egne erfaringer

Tusvik og Tønne er på sitt beste når de tar seg god tid med historiene slipper seg helt løs og tuller med egne erfaringer og synspunkter, som sine respektive fedres oppdragelses-strategier, eller hvordan Tønne lever et liv med «svulst og SUV».

Noen av numrene blir for kompliserte og interne til at man klarer å henge med. Særlig det siste innslaget, hvor en idé om å lage fest for hele Afrika plutselig involverer et event-byrå, utdeling av baguetter og norske artister. Premisset for sketsjen er uklart, og den hviler på litt for mange forutsetninger og bransjeinterne betraktninger til at publikum klarer å henge med.

Fikk du med deg? Bonde Tusvik i VG-kronikk: Eias briller har flekker av sæd

«Tusvik og Tønne oppdragelsesreise» er en ekstremt innholdsrik tur, med noen fartsdumper, noen svinger hvor man risikerer å falle av, men med mange severdigheter.

VILDE SAGSTAD IMELAND