Serena Williams viser frem sin nyfødte jente

På Instagram avslører tennisstjernen at jenta har fått navnet Alexis Olympia Ohanian Jr.

Serena Williams og forloveden Alexis Ohanian fikk sitt første barn 1. september, og onsdag delte den nybakte moren det første bildet av den lille.

«Møt Alexis Olympia Ohanian Jr», skriver hun sammen med bildet.

På Instastories har tennisstjernen lagt ut en rekke videoer som viser hvordan graviditeten har gått. Tilslutt sier hun også at de ble værende seks dager på sykehuset og at det var flere komplikasjoner med fødselen.

– Men se, vi fikk en baby, sier hun muntert til slutt og linker til en video hun har lagt ut på YouTube og sin hjemmeside.

Fikk du med deg? Høygravid Serena Williams kaster klærne

Allerede før den lille jenta meldte sin ankomst la Williams ut en rørende kjærlighetserklæring til barnet.

«Du har gitt meg styrke jeg ikke visste jeg hadde. Du har lært meg den virkelige meningen med ro i sinnet og fred», var noe av det hun skrev da.

Nyheten om at hun ventet barn var egentlig ikke ment for verden. Tennisstjernen delte et bilde på Snapchat med teksten 20 uker, men kort tid etter på ble det kjent at det var en glipp. Hun hadde tastet feil på telefonen og slettet bildet raskt.

Strålte i grønt: Viste frem babymagen for første gang

På grunn av ryktene som oppsto bekreftet hun likevel babynyheten senere samme dag.

Williams fant ut at hun var gravid bare to dager før hun skulle møte søsteren Venus Williams i finalen i Australian Open i januar. Hun slo søsteren, og vant mesterskapet, men resten av sesongen i 2017 har hun ikke spilt.

I et intervju med Gayle King under en TED-konferanse avslørte hun at hun satset på comeback i neste års sesong.