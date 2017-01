Selena Gomez og The Weeknd kysset og holdt hender på date

Bilder av de to artistene som både kysser og holder hender utenfor en restaurant i Los Angeles, har skutt fart på romanseryktene.

Abel Makkonen Tesfaye (26), bedre kjent som The Weeknd, og Selena Gomez (24) ble denne uken observert på det som beskrives som en romantisk date på restauranten Giogio Baldi i Los Angeles.

Da de kom ut av restauranten, holdt de rundt hverandre og kysset, viser bilder.

En kilde bekreftet overfor nettstedet E! at de to superstjernene har en flørt på gang, men hevder det hele er veldig nytt og at det ikke er snakk om noe seriøst ennå.

Vitne: – Så utrolig glad ut



Et øyenvitne sier til E! at de to satt på et bord atskilt fra restaurantens øvrige gjester, og at besøket varte i omkring tre timer.

– De klemte og kysset mens hans sjåfør stod og ventet. De var veldig hengivne. Selena var «all over» ham. Hun så utrolig glad og forelsket ut, sier øyenvitnet.

Sett denne? Bjørn Atle remikser for Selena Gomez

Også kjendismagasinet People har snakket med en kilde som mener å kunne bekrefte den pågående romansen.

Et vitne på restauranten forteller at de to bestilte pasta, delte maten og «oppførte seg som et par».

Singel i november



Ryktene om den nye romansen kommer bare to måneder etter at The Weeknds forhold til undertøysmodellen Bella Hadid (20) tok slutt.

Les mer: The Weeknd møtte ekskjæresten på Victoria's Secret-catwalken

De to var sammen i halvannet år, men gikk altså hvert til sitt i november.

– Timeplanene deres har vært vanskelige å få til å passe sammen, og han fokuserer for tiden på promoteringen av sitt nye album. De er fortsatt svært glade i hverandre og vil fortsette å være venner, sa en kilde til PEOPLE den gangen.

Instagram-stikk



Om Gomez og Hadid vil bli særlige gode venner, er heller usikkert. Onsdag valgte i hvert fall Gomez å avfølge Hadid på Instagram, ifølge People.

Selv har ikke Gomez vært i noe forhold siden det mye omtalte av-og-på-forholdet til The Weeknds landsmann Justin Bieber (22).

Bieber om Selena-tatovering: – Jeg forsøkte å dekke over den

I november utmerket hun seg da hun stakk av med American Music Award. Takketalen brukte hun til å snakke om den vanskelige tiden etter at hun fikk diagnosen lupus høsten 2015.