Sean Spicer dukket opp under årets Emmy-utdeling

Donald Trumps avgåtte pressesekretær spøkte med størrelsen på publikum.

Som ventet fikk presidenten gjennomgå da årets Emmy-priser ble delt ut i Los Angeles natt til mandag norsk tid. Men publikum fikk seg en tydelig overraskelse da selveste Sean Spicer - presidentens tidligere pressesekretær kom rullende inn på scenen.

Der gjorde han blant annet narr av den omstridte påstanden om at rekordmange var vitne til innsettelsen av sin tidligere sjef.

– Dette er det største publikumet som noen gang har sett på Emmy, både i person og rundt i verden, sa Spicer, til stor jubel fra salen.

Han refererte med det til sitt eget sitat, som han kom med etter å ha hasteinnkalt til en pressekonferanse etter innsettelsen i januar. Han gikk her til frontangrep på pressen, som han hevdet hadde fremstilt innsettelsen feilaktig for å sverte Trump.

Bakgrunnen var de mye omtalte bildene som viste langt færre folk i gatene enn da Barack Obama ble innsatt som president i 2009.

Her er det originale klippet:

Komiker Stephen Colbert, som ledet utdelingen, kom også med en rekke stikk til president Trump.

Han tok blant annet til orde for at presidenten tidligere burde ha fått en Emmy-pris for TV-programmet «Celebrity Apprentice», som han ledet i flere år:

– Dersom han hadde vunnet en Emmy, så vedder jeg på at han ikke hadde stilt som presidentkandidat, sa Colbert.

Alec Baldwin kastet seg på spøken da han stakk av med prisen for sin rolle som Donald Trump på «Staurday Night Live»:

– Jeg burde vel si «endelig, her er Emmyen din, herr president», sa Baldwin og gjorde narr av Trumps gjentatte klager på at TV-programmet hans aldri har fått noen pris.