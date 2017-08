Chelsea-eier Roman Abramovitsj og kona Dasja Zjukova separeres

Etter ti års samliv og to barn sammen, meddeler nå den russiske milliardæren og kunstsamlerkona at de går hver til sitt.

Roman Abramovitsj (50) er kanskje mest kjent for å eie fotballklubben Chelsea, mens Dasja Zjukova (36) er kunstsamler, magasinredaktør og involvert i flere kunststiftelser. De to møttes i 2005 og giftet seg i 2008. De har sønnen Aaron Alexander (født i 2009) og datteren Leah Lou (født i 2013) sammen.

Mandag opplyser det russiske paret at de skilles.

«Etter 10 år sammen har vi to tatt den vanskelige avgjørelsen å separeres. Men vi forblir nære venner, foreldre og partnere i prosjektene vi har utviklet i fellesskap», skriver de to i en felles uttalelse, gjengitt av blant annet Guardian, Telegraph og BBC.

«Vi er dedikert til å oppdra barna våre sammen. Vi vil også fortsette å jobbe sammen som medstiftere av Garage Museum og Contemporary Art i Moskva og New Holland Island kultursenter i Sankt Petersburg», opplyser det tidligere paret.

I STARTEN: Zjukova og Abramovitsj på fotballkamp i Tel Aviv i Israel i januar 2008. Foto: Andrei Lukatsky , AP

En talsperson for Abramovitsj (Abramovich på engelsk) avslår i Guardian å kommentere saken ytterligere eller å si noe om hvorvidt paret formelt ville søke om skilsmisse.

Dasja Zjukova (Dasha Zhukova på engelsk) kommer fra en svært velstående oljefamilie med eiendommer i London, New York og Moskva. Hun er Chelsea-eierens tredje kone.

Abramovitsj er også kjent for sitt nære vennskap med den russiske presidenten Vladimir Putin. På Forbes’ liste over milliardærer, er han oppført på 139. plass med 73 milliarder norske kroner i formue.

Dyr skilsmisse



Han kjøpte fotballklubben for 140 millioner pund i 2003, ifølge Telegraph. Da han skilte seg fra sin andre kone, Irina Malandina i Moskva i 2007, skal han ha punget ut 155 millioner pund, eller rundt 1,6 milliarder norske kroner, i oppgjøret. Irina og Roman møttes på en flytur i 1990 der hun jobbet som flyvertinne i Aeroflot. De har fem barn sammen.

EKSKONA: Roman Abramovitsj og ekskona Irina ser Chelsea spille mot Blackburn på Ewood Park Stadium i februar 2004. Foto: Jon Super , AP

Detaljene i avtalen er ikke kjent, men det blir regnet som et av de dyreste skilsmisseoppgjørene noensinne. Britiske medier har også spekulert i om Irina egentlig kunne hatt krav på halve formuen hans, om de hadde tatt oppgjøret i Storbritannia.

På en oversikt over historiens fem dyreste skilsmisser Telegraph lagde for tre år siden, når ikke Abramovitsj’ forrige brudd opp. Derimot figurerer en annen russer på førsteplass, nemlig forretningsmannen og Monaco-eieren Dmitrij Rybolovlev. Ifølge Guardian måtte han ut med 2,6 milliarder pund, eller 27 milliarder kroner, for å skille seg fra Jelena i 2009.

Mediemogulen Rupert Murdoch ligger på Telegraphs tredjeplass med skilsmissen fra Anna Torv som han var gift med i 32 år. Hun skal ha fått 10 milliarder kroner, og angivelig også én milliard i kontanter. 17 dager etter skilsmissen i 1999, giftet han seg med Wendi Deng.

I denne sammenhengen blir de 450 millionene Phil Collins måtte ut med i sine skilsmisseoppgjør som småpenger å regne.