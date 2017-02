Roman Polanski søker seg til USA 40 år etter voldtektssak

Den verdensberømte regissøren rømte før han rakk å bli dømt, nå vil han returnere til USA.

Roman Polanski (83) har søkt om å få komme tilbake til USA uten å måtte sone mer straff.

I et brev datert 6. februar ber Polanskis advokat Harland Braun om å avslutte saken, skriver Variety.

Regissøren bak klassikere som «Pianisten», «Tess», «Rosemarys Baby» og «Chinatown» bor nå i Paris.

I 1977 ble han etterforsket for fem saker, blant dem en voldtekt av 13 år gamle Samantha Geimer under et besøk hjemme hos Jack Nicholsen i Los Angeles.

Polanski avviste voldtekstanklagene og tilbrakte 42 dager i et fengsel mens saken ble undersøkt. Så ble han løslatt og før dommen falt flyktet han fra USA. Siden har han vært ettersøkt av amerikanske myndigheter.

Los Angeles påtalemyndighet har forsøkt å utlevere Polanski flere ganger de siste årene uten å lykkes. I 2009 ble han pågrepet og arrestert i Sveits da han skulle delta på en filmfestival i Zürich.

Senere ble han satt i husarrest i sitt eget hjem. Sveits avviste til slutt forespørselen om utlevering. Los Angeles statsadvokat og domstolene har vært uvillige til å avgjøre saken med mindre Polanski først returnerer til USA.

I 2014 ble Polanski pågrepet og avhørt av påtalemyndigheten i Polen. Amerikanske myndigheter kontaktet påtalemyndigheten i Polen og ba dem om å arrestere regissøren etter at Polanski deltok på åpningen av et jødisk museum i hovedstaden Warszawa. Han slapp unna etter ha gitt sin adresse og et løfte om å overholde alle forespørsler fra påtalemyndigheten.

Fordi amerikanske myndigheter ikke har utstedt en utleveringsbegjæring, har Polanska vært en fri borger med frihet til å reise.

13-åringen som Polanski skal ha hatt sex med, har tidligere uttalt at hun ikke tror Roman Polanski er en trussel for samfunnet, og at han burde slippe fengsel.