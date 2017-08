«Skam»-stjernen viste fram kjæresten på rød løper

Cengiz Al (19) tok med seg kjæresten gjennom tre år på motemagasinet Elles sommerfest.

Liungen har gjort seg populær blant jentene etter at han dukket opp som Yousef i fjerde sesong av «Skam», men for ham er det kun kjæresten Maiken Blom Snersrud (19) som gjelder.

Ble sammen da de var 16 år

På den røde løperen drar han med seg kjæresten foran fotografene, og holder stolt rundt henne.

– Det er første gang vi er på noe sånt sammen, så det er litt uvant, sier Blom Snersrud til VG.

Cengiz forteller at han og kjæresten ble sammen da det kun var 16 år gamle.

– Vi har vært sammen i tre år, forteller han til VG.

Rollen som Yousef var imidlertid ikke helt uproblematisk for paret. Al synes det var veldig ubehagelig å skulle kline med motspiller Josefine Frida Pettersen på sett.

– Jeg ble veldig stresset, også knakk det sammen for meg. Jeg gikk bak scenen og sa at jeg var skikkelig stresset, sa han under VGTVs Morten Hegseths podkast tidligere i år.

Han hyllet da kjæresten for hvordan hun taklet situasjonen, men medgir at det var vanskelig for begge.

– Det er den jenta jeg ville være sammen med. Vi kom oss sterkere ut av det. Det var hardt som faen.

Dansekjæreste

Al er nå klar for å innta parketten under neste sesong av «Skal vi danse». Han har selv lang bakgrunn som danser, men innen en litt annen sjanger en pardans, nemlig hiphop og breaking.

– Alt går gjennom dansingen hos meg. Jeg trenger ikke å snakke om hvem Cengiz Al er, jeg vil vise det gjennom dansingen, sa han i podkasten.

Også kjæresten er danser, og paret danser sammen på dansestudioet Attic i Drammen.

Al fortalte til VG tidligere i august at han kjente mye på presset over å prestere i «Skal vi danse».

– Jeg har fått veldig mye press fra deltagerne. Folkens, ikke gi meg press! Jeg kan også ryke ut på første forsøk!