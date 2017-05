Selena Gomez og The Weeknd viste sin kjærlighet på Met-gallaen

Kjendisparet viste seg sammen på rød løper for første gang.

Artistene Selena Gomez (24) og The Weeknd (27), som egentlig heter Abel Tesfaye, gikk hånd i hånd nedover den røde løperen på Met-gallaen i New York natt til tirsdag norsk tid.

Dette var første gang kjendisparet viste seg sammen offentlig.

På den røde løperen klemte de hverandre og poserte foran fotografene, og ifølge E News hvisket Gomez en kjærlighetserklæring i øret på The Weeknd.

Romanseryktene rundt paret startet i januar, da de ble fotografert sammen i Los Angeles mens de holdt rundt hverandre.

KLEMTE HVERANDRE: The Weeknd og Selena Gomez på Met-gallaen. Foto: Evan Agostini , AP/NTB scanpix

Siden den tid har den amerikanske popstjernen og den kanadiske R&B-stjernen blitt sett sammen flere ganger, og de har delt bilder av hverandre på Instagram.

The Weeknd er for tiden på turne, så Gomez har reist til både Colombia, Brasil og Amsterdam for å tilbringe tid sammen med ham.

Paret har ikke kommentert forholdet, men opptredenen på Met-gallaen hånd i hånd kan sees på som en bekreftelse på at de er kjærester, mener Vanity Fair.

I fjor dukket popstjernen Zayn Malik og modellen Gigi Hadid opp på den røde løperen til Met-gallaen hånd i hånd, og med det bekreftet de at de var et par.

Både Gomez og The Weeknd har tidligere vært i forhold med andre kjendiser. Gomez hadde i mange år et av-og-på-forhold til popstjernen Justin Bieber (23), mens The Weeknd har tidligere vært sammen med supermodellen Bella Hadid (20).

4. juli kommer The Weeknd til Bergen for å holde konsert på Bergenshus Festning, Koengen.

Gomez er for tiden aktuelle med sitt låtsamarbeid med Kygo. Denne uken gikk duoens låt «It Ain't Me» til topp 10 på Billboard Hot 100 i USA.