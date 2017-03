Rockelegenden Chuck Berry er død

Artisten Chuck Berry har gått bort, 90 år gammel.

Det opplyser lokalt politi i Missouri i USA, ifølge BBC.

St. Charles County-politiet skriver på sin Facebook-side at de responderte på en medisinsk nødsituasjon rundt klokken 12.40 lokal tid i Missouri, og fant en livløs mann som de forsøkte å gjenopplive. 90-åringen ble erklært død klokken 13.26.

Familien ber ifølge politiet om ro og fred etter at meldingen om Berrys død ble kjent.

I 1956 nådde Berry høyt opp på hitlistene med «Roll over Beethoven», men aller mest er han nok kjent for «Johnny B. Goode» året etter. Låten som har den legendariske gitarintroen, som har definert rock for all tid fremover.

Charles Edward Anderson Berry Sr., som er hans fulle navn, satt flere ganger i fengsel mellom hitlånene og turnévirksomheten, blant annet for prostitusjon og skattetriksing.

DØD: Chuck Berry, her fra Grammy-utdelingen i 1984. Foto: Douglas Pizac , AP / NTB Scanpix

Berry er rangert av musikkmagasinet Rolling Stone som nummer seks på listen over tidenes største gitarister. Berry var i Norge i 2008. Da hadde han vært her to ganger før.

I 1984 ble Berry tildelt Grammys hederspris for sitt liv og virke i musikkbransjen.