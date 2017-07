TMZ: Rob Kardashian beklager til familien

Rob Kardashian (30) har fått nettet til å koke med nakenbilder og anklager mot ekskjæresten Blac Chyna (29). Nå skal han ha beklaget til sin egen familie.

For en knapp uke siden tok Robert Kardashian til Instagram etter å ha følt seg sviktet av ekskjæresten.

I lange tekster anklaget han Chyna for utroskap, å ha utnyttet ham for penger og for narkotikamisbruk.

Han fulgte opp med nakenbilder av den kjente modellen, som raskt ble fjernet av Instagram, som også kastet Kardashian-broren ut av plattformen.

Det stoppet imidlertid ikke Kardashian, som flyttet raseriet over på Twitter.

Chyna engasjerte deretter en advokat, og under en stevning ble Kardashian ilagt et besøksforbud fram til 30. august. Krangelen skal ha startet etter at Chyna sendte en intim video av seg selv og en annen mann til Kardashian. I et intervju som ble publisert forrige uke sier Chyna at hun sendte videoen for å få fred fra ekskjæresten.

Onsdag skriver TMZ at de har snakket med en ikke navngitt-kilde som forteller at Kardashian viser anger overfor familien.

Kardashian skal ha tatt en prat med alle søstrene og moren Kris Jenner, hvor han har fortalt at han ikke har noen unnskyldning for å ha postet bilder og medisins informasjon om Chyna i sosiale medier. Han skal også ha sagt at han visste at tiraden ville gå ut over familienavnet og at det ville være dårlig for bedriften Kardashian.

Både Kardashian og Chyna skal også ha kommet med anklager mot hverandre om fysisk mishandling, men dette skal Kardashian nekte for ifølge kilden TMZ har snakket med.

Han skal også ha innrømmet at søstrene og moren advarte han mot Chyna, og kalte henne «dårlig nytt». Han skal nå ha sagt at de hadde rett.

Ifølge TMZ skal familien ha godtatt unnskyldningen, men advart ham om å ikke gjøre noe lignende igjen.