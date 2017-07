Stevner Rob Kardashian med krav om besøksforbud

Blac Chyna nye advokat, Lisa Bloom, har tatt ut stevning mot Rob Kardashian med krav om besøksforbud i forhold til hennes klient.

I en twittermelding skriver Bloom: «Jeg representerer Blac Chyna og har akkurat varslet Rob Kardashian om at vi stiller i retten mandag og krever besøksforbud».

Utgangspunktet for stevningen er at Kardashian publiserte en flom av nakenbilder og anklagende tekster på nett - først på Instagram og senere på Twitter og Facebook.

Bakgrunn: Publiserte nakenbilder av ekskjæresten

Like etter at hun varslet krav om besøksforbud, postet Lisa Bloom et lengre innlegg på Twitter hvor hun forklarte hvorfor hun representerer Chynia i det hun betegner som «en sak hvor Chyna kjemper for sin rettigheter som kvinne og mor»

Robert Kardashian ble onsdag kastet ut av Instagram for å ha publisert nakenbilder av ekskjæresten Blac Chyna, sammen med en flom av anklagende og muligens injurierende tekster.

Les også: Slår tilbake mot Kardashian etter nakenbilder

Men selv om bildene ble fjernet fra Instagram, kan likevel Rob Kardashians handlinger være i konflikt med hevnpornoloven i delstaten California. Maksimumsstraffen er et halvt års i fengsel og tusen dollar i bot. Noe Bloom var raskt ute på Twitter og fastslo:

Selv har Blac Chyna vært opptatt med fotooppdrag de siste dagene - og fredag benyttet hun anledningen til å vise frem sin «new look»-parykk som i følge People ble laget for å matche hennes Chanel veske.