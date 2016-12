Rob Kardashian angrer på Blac Chyna-utbrudd

En såret Rob Kardashian la ut en rekke videoer i sosiale medier i helgen. Nå lover han å oppsøke hjelp.

Det hele startet med at Chynas Instagram-konto skal ha blitt hacket på lørdag, og en rekke private meldinger blitt lagt ut. I meldingene skal Blac Chyna (28) ha skrevet at hun ønsket å bli sammen med Robert Kardashian (29) for å bli en del av Kardashian-imperiet.

I etterkant tok en sønderknust Rob til Snapchat og Instagram, etter at Blac Chyna (28) tok med seg deres nyfødte datter Dream og forlot ham. Han la ut flere videoer hvor han sønderknust viser frem tomme rom i deres felles hus.

– Jeg ga alt jeg eide og hadde til henne. Ikke visste jeg at jeg bare var en del av hennes plan. Jeg trodde virkelig at hun var like forelsket i meg som jeg var i henne. Nå er jeg så utrolig såret, sa han i filmene.

Mandag kveld la han nok en gang ut et bilde hvor han beklager til Blac Chyna, og understreker at hun er en god mor og at han elsker henne.

«Jeg var på et følelsesmessig dårlig sted i helgen og gjorde noen ting som gjorde både meg og familien min flau. Jeg beklager og jeg oppsøker hjelp til å takle mine problemer», skriver han under et bilde av han og Chyna.

Så la han ut et bilde av datteren Dream som bader og skriver at han prøver å bli et bedre menneske for henne:

«Du er livet mitt og ga meg en ny start mot å bedre meg selv. Elsker deg»

Rob har lenge slitt med depresjoner og dårlig selvbildet, og han har vært lite deltagende i serien «Keeping Up With The Kardashians». I 2015 var han ikke med i sesongen i det hele tatt, mens han i år gradvis har kommet tilbake.



Dream er Robs første barn, og Chynas andre. Fra før har hun sønnen King Cairo (4) sammen med rapperen Tyga. Tyga er Robs halvsøster Kylie Jenners kjæreste. Dermed er Kylie tante til datteren til kjærestens eks.

I TV-serien «Keeping Up With The Kardashians» og Rob og Chynas egne TV-serie har seerne kunnet følge det turbulente forholdet. Denne gangen har det, i motsetning til tidligere, blitt viet spalteplass i flere medier enn tidligere.