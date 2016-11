Ny Kardashian-baby født: Blac Chyna og Rob Kardashian fikk Dream

Endelig ble foreldredrømmen oppfylt for reality-paret.

En ny Kardashian er født inn i rampelyset. Torsdag ettermiddag norsk tid ble Rob Kardashian og forloveden Blac Chyna foreldre til en liten jente, melder E! News.

Barnet heter Dream Renee Kardashian og ble født klokken 18.18 norsk tid.

– Hun er nydelig og har masse hår, forteller en kilde til nettstedet.

Dream ble født etter keisersnitt under tre timer etter at Chyna ble lagt inn på på sykehus. Foruten Chynas mor Tokyo Toni var også Kardashians mor Kris Jenner og hennes kjæreste Corey Gamble til stede på sykehuset under fødselen.

Noen timer etter fødselen ble det første bildet av det nye familiemedlemmet delt på Instagram-kontoen til TV-programmet «Keeping Up With The Kardashians».

Pikant forhold



Dette er Rob Kardashians første barn, mens Chyna fra før har sønnen King Cairo på fire år. Pikant nok er sønnens far - og Chynas eks-forlovede - rapperen Tyga, som til alt overmål dater Rob Kardashians halvsøster, Kylie Jenner, for tiden.

Det betyr at Kylie Jenner nå er tante til datteren til kjærestens eks.

Dream er det sjette barnet i den «neste Kardashian-generasjonen». Fra før har de seks barna i Kardashian-klanene barna Mason, Penelope, North, Reign, og Saint.

Kardashian-familien er USAs celebritetsfamilie nummer én, ikke minst på grunn av sitt populære reality-show «Keeping Up With The Kardashians» og mange opptredner av ymse slag i medieoffentligheten.

Stor familie



Storfamiliens overhoder er mor Kris Jenner og far Bruce Jenner, den tidligere OL-mesteren i tikamp fra OL i Montreal i 1976, som i fjor gjennomgikk kjønnsskifteoperasjon og skiftet navn til Caitlyn Jenner.

Rob Kardashian er den eneste mannen i ungeflokken som ellers teller Kendall og Kylie Jenner, samt Kim, Khloé og Kourtney Kardashian.

Kim Kardashian er for øvrig gift og har to barn med rapperen Kanye West.