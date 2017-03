Riksteatret rundstjålet i Lyngdal – forestilling avlyst

Det ble kollaps på ordentlig da suksessforestillingen «Kollaps i kulissene» ble utsatt for tyveri kort tid før forestillingen.

Hege Schøyen og Ingar Helge Gimle spiller i stykket «Kollaps i kulissene» som for tiden er på turné langs kysten med Riksteatret. Alt som kan gå galt går galt i stykket, og det var nettopp det som skjedde rett før kveldens forestilling på Lyngdal kulturhus, forklarer Mette Hægeland Blom, informasjonssjef ved Riksteatret.

– Det var et tyveri av viktige rekvisitter for stykket mellom opprigg og oppvarming. Noen har vært inne og tatt med seg blant annet et sverd og en telefon, noe som gjør at vi ikke får spilt stykket.

Politiet ble raskt koblet på saken og har observert gjerningsmann via et overvåkningskamera, men da forestillingen skulle starte hadde man hverken fått tak i gjerningsmann eller rekvisitter.

– Skuespillerne gikk ut i foajeen og beklaget, og publikum får pengene igjen. Det er veldig synd, det har vært en kjempesuksess med stinn brakke over hele kysten.

Hege Schøyen var en av skuespillerne som ble berørt og som henvendte seg til publikum i foajeen.

– Jeg har aldri vært med på noe lignende, sier hun til LyngdalsAvis.

Nye rekvisitter blir nå sendt fra Riksteatrets hovedkvarter i Nydalen slik at den turnerende truppen vil rekke onsdagens forestilling i Kvinesdal.