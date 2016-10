Rihannas danser er funnet

Danseren Shirlene Quigley har blitt funnet av politiet etter å ha vært savnet siden lørdag kveld.

Quigley forsvant på mystisk vis natt til søndag. Billboard skriver at hun ble funnet i live av politiet i går kveld. Hun ligger nå på New Jersey Hospital og blir behandlet, men politiet har ikke gitt ytterligere informasjon om hva de mener har skjedd.

Quigley ble meldt savnet mandag etter at hennes far og venner ikke fikk tak i henne.

North Bergen Police i New Jersey la sent i går ut bilde om at savnede Quigley var blitt funnet:





Rihanna og Missy Elliot var blant stjernene som la ut et bilde av savnede Quigley på Instagram. Missy Elliot takket politiet og alle som har deltatt i etterforskningen:

Faren til Quigley som bor i California, har nå fløyet ut til New Jersey for å være med datteren.

Shirlene Quigley har danset for store stjerner som Rihanna, Beyonce, Missy Elliot, Chris Brown og Jamie Foxx.

