Rihanna fortviler over savnet danser

Rihanna og Missy Elliot er blant stjernene som har etterlyst danseren Shirlene Quigley, som forsvant på mystisk vis i helgen.

Den 32 år gamle danseren Shirlene Quigley forsvant natt til lørdag, skriver NBC. Rihanna brukte Instagram mandag formiddag for å etterlyse henne. Missy Elliot har gjort det samme.

Quigley ble sist sett søndag kl 01.00 da hun tok en buss på Port Authority bussterminal i New York City.

Rihanna la ut en video av danseren på Instagram og melder henne savnet. I videoen snakker Shirlene Quigley om hvor lett hun har for å bli glad i mennesker og hvor viktig det er å være snille mot hverandre.

«Denne vakre sjelen, og min tidligere danser er SAVNET!!!» skriver Rihanna, blant annet.

Missy Elliot la ut en bildekollasj av danseren på Instagram og oppfordrer folk til å ta kontakt med samme politiavdeling som Rihanna.

Quigley bor alene i North Bergen i New Jersey og jobber som danselærer på Peridance Capezio Center og Broadway Dance Center på Manhattan. Faren til Quigley snakket med NBC New York mandag morgen og fortalte at datteren alltid ringer han kl 18 hver kveld. Han ble bekymret søndag kveld da hun ikke ringte. Han forteller at datteren skal ha gitt en rar beskjed til en venn rett før hun forsvinningen:

«Vær klare, det skal snart skje. Dere må ta over for meg».

Mobilen hennes ble funnet i en brudebutikk på Manhattan. Faren bekrefter at datteren kan ha vært i butikken for å hente noe.

NORGESBESØK: Missy Elliot hadde show på Romsdalsmuseet under Moldejazz. Foto: André Pedersen , VG

Quigley gikk ofte til en kirke i Brooklyn, Liberty Church. Faren forteller at hun var svært religiøs og at hun den siste tiden har virket euforisk.

NBC skriver at de har snakket med han som eier leiligheten Quigley bor i. Han sier han så henne forlate leiligheten sin lørdag ettermiddag, og at han senere ringte en venn av henne for å fortelle at hun ikke virket helt vel.

Det siste bildet Shirlene Quigley la ut på Instagram har fått mange kommentarer om at hun må komme hjem og at de ber for henne.

Ifølge Quigleys hjemmeside, ble danseren oppdaget som 18-åring og karrieren skjøt fart da hun ble backupdanser for Beyonce i musikkvideoen Crazy in Love. Hun har danset på store musikkeventer som «VMAs», «Grammys» og «ESPY Awards».